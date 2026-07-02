Bereits seit zehn Jahren arbeiten das dänische Einrichtungshaus Jsyk und das französische Retailtech-Unternehmen Vusion zusammen. Nun bauen sie ihre Partnerschaft europaweit aus.

Dabei fokussieren Jysk und Vusion zwei Dinge: Die Regaletiketten sollen digitalisiert werden. Zudem soll die IT-Infrastruktur aller Jysk-Standorte in die Cloud-Lösung von Vusion umziehen.

Insgesamt planen die Unternehmen dabei den Einbau von 4,2 Millionen Electronic Shelf Labels, kurz: ESLs. In einem ersten Schritt sollen dabei rund 1,2 Millionen ESLs in den Jysk-Standorten in nordischen Ländern installiert werden. Danach sollen etwa 3 Millionen weitere elektronische Preisschilder in 750 Stores in ganz Europa montiert werden.

Vusioncloud in 2.500 Jysk-Standorten

Zudem migriert Vusion die IT des dänischen Einrichtungshauses in seine Cloud-Lösung. 2.500 Jsyk-Stores in Nordeuropa, der DACH-Region und den Benelux-Ländern ziehen ihre digitale Infrastruktur in Vusioncloud um.

Davon erhofft sich Jysk vereinfachte Abläufe und schnellere Zyklen in der Bereitstellung der Ware. Außerdem können über die zentrale Plattform laut Vusion Geschäftsabläufe einheitlich abgewickelt werden.

„Im Zuge der weiteren Modernisierung unserer Filialen in ganz Europa investieren wir in Lösungen, die uns für die Zukunft mehr Skalierbarkeit, betriebliche Effizienz und Flexibilität bieten“, sagt Carsten Nørgreen Weinkouff, Executive Vice President Retail Development, Marketing, E-Commerce & Omnichannel bei Jysk.

Sébastien Fourcy, Senior Executive Vice President EMA bei Vusion, ergänzt: „Dieser neue Meilenstein mit Jysk verdeutlicht die Stärke langfristiger Kundenpartnerschaften und den sich beschleunigenden Wandel hin zu cloud-nativen Einzelhandelsplattformen.“

Vusion auch bei Walmart aktiv

Der Retail-Riese Walmart führt ein ähnliches Projekt mit Vusion durch. In 2.300 Stores in den USA wurden dabei die analogen Preisschilder durch digitale ersetzt. Auch die Walmart-Stores in Mexiko planen die großflächige Einführung von ESLs und einer einheitlichen Dateninfrastruktur.

Das Projekt von Jysk und Vusion spiegelt somit einen Trend hin zu digitalen Retail-Ökosystem wider. Echtzeit-Preise und konsistente Kommunikation werden dabei wichtiger. Auch die Shop-Mitarbeiter können davon profitieren: Anstatt Preisschilder händisch auszutauschen, bleibt mehr Zeit für Kundenbetreuung und administrative Arbeit.