Comm-Tec eröffnet seinen ersten Showroom in Polen. Der Standort befindet sich im Bürokomplex „Brain Embassy“ in Warschau. Laut dem Distributor ist der Showroom als ganzheitliches Technologiekonzept angelegt. Er richtet sich an Integratoren, Partner und Endkunden.

Die Infrastruktur basiert auf einer flexiblen AVoverIP- und Netzwerklösung von Wyrestorm und Netgear für skalierbare Signalverteilung. Präsentation und Steuerung übernehmen zentrale RTI-Lösungen, ergänzt durch Montage- und Trägersysteme von SMS Smart Media Solutions.

In den Meeting- und Collaboration-Bereichen kommen Maxhub-Displays zum Einsatz. Drahtlose Präsentation realisiert Barco, AI-gestützte PTZ-Kameras stammen von Lumens. Yamaha und Sennheiser liefern die Audiotechnik.

Brightsign-Player bespielen Digital Signage

Die Digital Signage-Anwendungen laufen über Brightsign-Player, ergänzt durch Workplace- und Raumbuchungslösungen von Humly sowie Sensorik von Nexmosphere. Abgerundet wird das Ökosystem durch Lösungen aus dem eigenen Portfolio von Comm-Tec.

Der Showroom ist nach Terminvereinbarung zugänglich und soll künftig auch für Schulungen, Workshops und Technologie-Events genutzt werden.

Seit Januar 2026 tritt der Distributor wieder als Comm-Tec auf.