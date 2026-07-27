Stiegl hat zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam mit der Medienagentur Media1 eine DooH-Kampagne über das Netzwerk von Azerion Austria umgesetzt. Zwischen 15. und 28. Juni spielte die Biermarke während der Gruppenspiele der österreichischen Nationalmannschaft Content auf 47 Screens in Wien und Salzburg aus.

Die Kampagne lief unter dem Motto „Vor dem Spiel ist nach dem Spiel“ und erreichte rund 11 Millionen Kontakte. Die Displays spielten die Inhalte an verschiedenen Standorten aus – City, Station, Shopping Mall und Roadside. Dabei waren unter anderem Screens von ÖBB Werbung und SES Spar European Shopping Centers eingebunden.

Technische Basis war dabei Dynamic Creative Optimization. Die als HTML5-Creatives umgesetzten Werbemittel passten Countdown, Live-Spielstand und Endergebnis automatisiert an den Spielverlauf an, ohne manuelle Eingriffe. Die Kampagne wurde als Insertion Order gebucht.

„Unsere Stärke bei Azerion liegt in der Breite und Menge an Touchpoints, die unser Netzwerk bietet. Wir konnten Menschen genau dort abholen, wo sie im Alltag unterwegs sind, und sie live informieren“, sagt Christopher Miesbauer, Head of Sales bei Azerion Austria.

Das DooH-Portfolio von Azerion Austria umfasst mehr als 5.300 Screens in Österreich und erreicht nach Unternehmensangaben 64,3 Prozent der Österreicher zwischen 14 und 75 Jahren.