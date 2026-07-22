DS-Hardware und -Software "Made in ..." zählt mehr denn je

Über viele Jahre war Digital Signage vor allem auf Skalierung, Effizienz und globale Beschaffung ausgelegt. Displays und Mediaplayer kamen meist aus China oder Südostasien, Software wurde dort entwickelt, wo man gute Entwickler fand – häufig in westlichen Märkten. Die Herkunft der Technologie spielte kaum eine Rolle.

Diese Phase ist vorbei. Geopolitische Spannungen, neue Zollregeln und der politische Wille, Lieferketten robuster aufzustellen – insbesondere mit Blick auf China –, verändern Digital Signage-Infrastrukturen.

Sicherheit überwiegt die Kosten

In sicherheitskritischen Branchen hat sich Digital Signage schleichend in Anwendungsfelder bewegt, in denen Verfügbarkeit, Wartbarkeit und langfristige Nutzbarkeit wichtiger sind als der niedrigste Preis. Dazu zählen nicht nur Kommandozentralen und kritische Infrastruktur, sondern auch öffentliche Einrichtungen. Hersteller, Integratoren und Anwender spüren alle, dass die Herkunft kein neutrales Merkmal mehr ist. In einem stärker regulierten und geopolitisch sensiblen Umfeld werden Digital Signage-Systeme zunehmend unter dem Blickwinkel von Resilienz und digitaler Souveränität bewertet.

Dieser Wandel ist keine kurzfristige Reaktion auf einzelne Krisen. Er verweist auf eine tiefere strukturelle Veränderung, wie digitale Infrastruktur definiert und gelenkt wird. Und Digital Signage wird zunehmend als solche verstanden.

Interessanterweise spiegelt China diese Entwicklung selbst wider. Peking stuft Digital Signage offiziell als strategischen Technologiesektor ein, mit dem Ziel, Lieferketten für Systeme mit ziviler und militärischer Relevanz abzusichern. ProAV-Systeme gelten dort inzwischen als Teil nationaler Infrastruktur.

In vielen Projekten dominiert zwar weiterhin der Preis – etwa im Einzelhandel, in Quick-Service-Restaurants, Stadien oder bei kleineren Installationen. Doch selbst dort wächst das Bewusstsein für die Herkunft der eingesetzten Technik. Für viele Entscheider ist sie zu einem weichen, aber relevanten Faktor geworden: nicht ausschlaggebend, aber auch nicht mehr zu ignorieren.

Bei Software zeigt sich ein anderes Bild. Betriebssysteme und Cloud-Dienste stammen meist aus westlichen Märkten – nicht zuletzt wegen Datenschutz- und Compliance-Anforderungen. Gleichzeitig fällt es vielen Integratoren schwer, ihre Hardware-Portfolios neu auszurichten, da glaubwürdige Alternativen zu asiatischen Herstellern rar sind.

Neues Bewusstsein für Risiken

Für immer mehr Endkunden ist Resilienz inzwischen eine Voraussetzung. Gemeint sind nachvollziehbare Lieferketten, langfristige Verfügbarkeit von Komponenten und die Fähigkeit, Systeme auch bei regulatorischen Änderungen oder Handelskonflikten weiter zu betreiben.

Die vergangenen Jahre haben Abhängigkeiten offengelegt, die zuvor kaum hinterfragt wurden: Bauteile, die plötzlich nicht mehr lieferbar waren, nicht mehr gepflegte Firmware oder Plattformen, die rechtlich außerhalb des Einflussbereichs der Nutzer lagen. Diese Erfahrungen prägen heutige Beschaffungsentscheidungen stärker als jede

kurzfristige Krisenreaktion.

Souveränität wird immer wichtiger

Digitale Souveränität war lange ein Thema von Cloud-Infrastrukturen und Telekommunikation. Inzwischen wird sie auf komplette Digital Signage-Ökosysteme übertragen – von Firmware und Betriebssystemen über CMS, Cloud-Hosting bis zur Fernverwaltung.

Europäische Entscheidungsträger haben deutlich gemacht, dass Herkunft vor allem dort eine Rolle spielt, wenn Systeme den öffentlichen Raum, die Sicherheit oder die Informationsintegrität beeinflussen.

Auch wenn potenzielle Beschränkungen für nicht-europäische Technologie nicht explizit auf Digital Signage abzielen, ist die Richtung für Integratoren und Betreiber mehr oder weniger klar erkennbar.

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