Der Ed-Tech-Hersteller Viewsonic erhielt auf der Infocomm mehrere Awards. Ausgezeichnet wurden eine Reihe an Produkten – darunter Adapter, Projektoren und Displays.

Der LDS136-152 – ein mobiler All-in-One-LED mit 136 Zoll – wurde gleich zweifach ausgezeichnet. Er bekam jeweils den Best-of-Show-Award für AV Technology und das beste All-in-One-LED-Display.

Das Wireless Screen Casting Kit WPD-900 erhielt den Best-of-Show-Preis für Projector Central. Unter den Projektoren gewann diesen Award der Laserprojektor LSD600W von Viewsonic.

Unterdessen wurden die Viewboards der IFP41-Serie in der Kategorie „Tech & Learning“ ausgezeichnet. Die Screens der CDEG-Serie wurden mit dem Best-of-Show-Award in Digital Signage prämiert.

Laut Viewsonic wollte das Unternehmen auf der Messe zeigen, wie sich neue Technologien in bestehende AV-Infrastrukturen integrieren lassen. Organisationen und Unternehmen könnten so besser zusammenarbeiten, indem die Geräte einfacher bereitgestellt werden und sich einfacher warten ließen.