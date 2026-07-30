Der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA hat die Shortlist für den Effie Germany 2026 veröffentlicht. 61 Einreichungen aus 21 der 22 Kategorien stehen auf der Liste. Die Juryrunde II bestimmt Mitte September die Gewinner in Gold, Silber und Bronze. Die Trophäen werden am 19. November 2026 bei der Effie Gala in Leipzig verliehen.
Die meisten Finalisten kommen aus den Kategorien Activation mit sieben, Brand Image mit sechs und New New mit sechs Cases. Vier bis fünf Cases kommen aus Brand Experience & Partnerships, Transformation und Influencer Marketing, jeweils drei aus Media Innovation, Media Strategie, Highlight, Social Media und Social Responsibility.
160 Experten bewerten Einreichungen
Rund 160 Marketingexperten aus Unternehmen, Agenturen, Wissenschaft und Marktforschung bewerteten die Einreichungen in elf Jury-Sessions. Vorsitzende der ersten Runde sind Oliver Loh von Saatchi & Saatchi, Janett Zschunke von WPP Media und Christina Keller von Heimat TBWA. Sie sind auch in Runde zwei aktiv.
Die zweite Jury-Runde startet am 16. September 2026 unter dem Vorsitz von Magnus Höltke von der JVM Group und Alma Lipa von L’Oréal. „Der Transformationsdruck in der Branche ist weiter hoch, jede Investition muss sich rechtfertigen“, sagt Höltke. Die Finalisten zeigten das quer durch alle Disziplinen.
Der Effie zeichnet seit 1981 in Deutschland effektive Marketingkommunikation aus.
Hier kommt der große Überblick über alle 61 Finalisten in ihren jeweiligen Kategorien:
Alle Finalisten nach Kategorie
Activation
- Für alle alle! – Die Ford Pressekonferenz – Ford
- McSpicy – Endlich scharf genug? – McDonald’s Deutschland
- Kein Spot, sondern ein Hit – Wrigley’s Extra
- Oreo Square Cookie. Ein Keks gamifiziert das Probieren. – Oreo
- Der kann es. – Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg
- Stromberg wird Chief Erdnußlocken Officer – Erdnußlocken
- McFlurry Saure Drachenzungen: Erst viral, dann real. – McDonald’s
Brand Experience & Partnerships
- Body Royale – Trim to Win – Philips Oneblade
- Couple Goals: Mezzo Mix x RTL+ – Mezzo Mix
- Eat, Sleep, Build, Repeat – Bausparkasse Schwäbisch Hall
- Ring Ring – Halloween steht vor der Tür – Ring ring
- Magenta TV x Stranger Things: Mixtape – Deutsche Telekom
Brand Image
- Wir können alles, was kommt. – Das Handwerk
- Freu dich wie ein Kind – Hornbach
- Extra seit 1783 – Schweppes
- Eurowings: Mit Value zu mehr Leichtigkeit für alle. Ich fliebs – Eurowings
- Der Elevator Pitch für Firmenkunden – Volksbanken Raiffeisenbanken
- Reality Check – Penny
Content Marketing
- Abkassiert in der Funiale: die Netto-Tiktok-Offensive – Netto Marken-Discount
- Dr. Google hat keine Approbation. Wir schon. – AOK
David versus Goliath
- Subway is hackin‘ it – auf Mecces Nacken! – Subway
- Schicht im Schacht für die Marktführer – osma
Evergreen
- Adelholzener Mineralwasser. Die reine Kraft der Alpen. – Adelholzener Alpenquellen
- Von Hardselling zu Cultural Marketing – Monopoly bei McDonald’s
Highlight
- The Pull – Parkside/Lidl
- Döner Kebucs – Tampa Bay Buccaneers
- Lidl Döner-Croissant – Lidl
Influencer Marketing
- Aldi Nord drückt mit Markus Rühl die Preise – Aldi Nord
- Vom Feed ins Kühlregal: Milram Knobi-Chili Quark by Jessie Bluegrey – Milram
- Mixa x Maxton Hall – Mixa
- McDonald’s x Heiko – McDonald’s Deutschland
Media Innovation
- Schwein Gehabt – Sparkasse
- „Sensibler Inhalt“: Wie der WDR Social-Media-Zensur zum Launch der Serie „Naked“ nutzt – WDR
- The Mystery Streamer – Uber Eats
Media Strategie
- Congstar – from Social to ATL – Congstar
- Couple Goals: Mezzo Mix x RTL+ – Mezzo Mix
- Das B12 des Vertrauens. B12 Ankermann. – B12 Ankermann
New New
- Paypal sagt „Bye Bye Bargeld“ – Paypal
- Von der Biermarke zur Getränkemarke – Flensburger Küstenlimos
- Oh, wie zinst das schön. – Raisin
- Wie der Škoda Elroq zum maximalen Drehmoment von Markt und Marke wird – Škoda
- Deutschland wird Orange – Jägermeister
- Vom Feed ins Kühlregal: Milram Knobi-Chili Quark by Jessie Bluegrey – Milram
Public Relations
- Andere reden über Souveränität. Die Telekom hat sie gebaut – Deutsche Telekom
- Es werde Strom – Stromnetz Berlin
Social Media
- Das Kult-Comeback des Reiter-Spots – Rügenwalder Mühle
- Kikis Eis: Wie Kaufland einen Food-Trend planbar machte – Kaufland
- Darf man so Hollo? – Thomy
Social Responsibility
- Lost Childhood – Kindheit endet, wenn Krieg beginnt – We Are All Ukrainians
- Blut spenden tut weniger weh. – Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes
- Shopleftling – wie man Nazi-Shops in Anti-Nazi-Shops verwandelt – Laut gegen Nazis
Transformation
- Bosch Home Comfort: vom Heizungshersteller zum Transformationspartner – Bosch Home Comfort
- Miss Germany – nur der Name bleibt. – Miss Germany
- Neue Energie für Eon – vom passiven Versorger zum Playmaker der Energiewende – Eon
- Das Mobile.de-Redesign – Mobile.de
UX / CX
- Designed for Humans, Readble by Machines – BMW
Comeback
- Darf man so Hollo? – Thomy
CRM/Loyalty Program
- Stammkundschaft statt Punktenomaden – Rewe Bonus
Doing Good
- Balls for Balls – Borussia Dortmund und FAQ You
Employer Branding & Recruiting
- Next Level Talents: Wie die Bahn Gamer für sich gewinnt – DB Gaming
Marketing Data & Emerging Technology
- Subway is hackin‘ it – auf Mecces Nacken! – Subway