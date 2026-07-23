Convenience Stores spielen in Japan eine besondere Rolle. Ketten wie Family Mart, Lawson und 7-Eleven, alle mit Hauptsitz in Japan, fungieren als wichtige Infrastruktur in der Nachbarschaft. Kunden kommen täglich vorbei, um Essen und Getränke zu kaufen, Rechnungen und Steuern zu bezahlen, Pakete abzuholen, Tickets zu kaufen und weitere Services zu nutzen.

Die meisten Filialen nutzen jeden Quadratmeter. Die Produktdichte ist hoch. Digitale Menüboards und Retail-Media-Displays gehören zum Standard. Die Ladengestaltung folgt meist strengen und auf Effizienz optimierten Vorgaben.

Famima Park geht jedoch einen anderen Weg. Der Store legt den Fokus auf Kundenerlebnis, Visual Merchandising und Place-Making und bewahrt dabei die Kernfunktion des Convenience Stores.

Architektur und Ladengestaltung tragen die Handschrift von Nigo. Der japanische Streetwear-Designer wurde vor allem durch seine Arbeit für Kenzo, Louis Vuitton und A Bathing Ape bekannt.

Das Ergebnis unterscheidet sich stark von einer klassischen Family-Mart-Filiale. Am auffälligsten sind der Dachwald und die Integration des Family-Mart-Maskottchens in die Architektur. Die Figuren erscheinen auf Dachelementen und Gebäudeecken und sind sowohl von der Straße als auch von benachbarten Hochhäusern aus sichtbar.

Der Store soll im wohlhabenden Tokioter Viertel Azabudai zum Landmark werden, statt lediglich eine weitere Filiale zu sein.

Außenbereich als Aufenthaltsort

Der Dachwald ist dabei das markanteste Element des Stores. Er greift das Grün und den urbanen Charakter von Azabudai auf. Zusammen mit Außensitzplätzen und gebrandeten Bänken wirkt der Bereich eher wie ein kleiner öffentlicher Park als wie ein Vorplatz eines Convenience Stores.

Ein Takeaway-Konzept namens Famima Stand lässt Kunden Essen und Getränke kaufen, ohne den Store zu betreten. Damit passt Family Mart das in den USA populäre Drive-thru-Konzept an die Bedürfnisse des japanischen Markts an.

Im Gegensatz zum Drive-thru fördert das Konzept aber längere Verweildauern. Besucher können sich einen Kaffee, Tee oder das beliebte Hähnchengericht Fami-Chiki holen und vor Ort bleiben. Für einen Convenience-Retailer markiert das einen deutlichen Wandel darin, wie physischer Raum die Kundenbindung unterstützt.

Visual Merchandising bis an die Kasse

Die größte Abweichung vom klassischen Convenience-Retail spielt sich im Inneren des Stores ab. Family Mart hat das Visual Merchandising vom Eingang bis zur Kasse neu gedacht.

Ein Thekenbereich mit Sitzplätzen zieht sich entlang der Glasfassade. Dadurch bleibt das Innere von außen sichtbar und die Aktivität im Store zieht Passanten an.

Das zentrale Merchandising-Konzept setzt auf Entdeckung. Ikonische Family-Mart-Produkte führen Kunden durch den Store und schaffen ein Einkaufserlebnis, das eher an einen gebrandeten Pop-up-Store erinnert als an einen typischen Convenience Store.

Mehrere Bereiche stechen hervor:

Ein eigenes Shop-in-Shop für Convenience Wear

Erweiterte Flächen zur Produktpräsentation

Kuratierte Displays mit zentralen Family-Mart-Produkten

Ein Kiosk-artiger Kassenbereich mit Merchandise in der Frontwand

Das Layout regt zum Stöbern und zur Produktinteraktion an. Kunden begegnen zentralen Kategorien während des gesamten Rundgangs, nicht nur an einzelnen Zielpunkten.

LEDs im Innen- und Außenbereich

Sämtliche Digital Signage-Flächen bestehen aus LED-Displays: innen oberhalb der Kasse und außen an der Fassade. Das LED-Format im Innenbereich folgt demselben Seitenverhältnis wie die Standard-3×1-LCD-Installation, die Family Mart in regulären Filialen einsetzt. Dadurch lässt sich bestehender Content einfach weiterverwenden.

Während Technologie im japanischen Handel weiter an Bedeutung gewinnt, legt Famima Park gleichzeitig großen Wert auf menschliche Interaktion.

Kundenservice durch Mitarbeiter

Der Store bietet mehrsprachigen Support und eigene Produktberater. Beleuchtung, Materialien, Uniformen und Servicestandards sind Teil eines sorgfältig abgestimmten Gesamterlebnisses.

Family Mart will, dass jeder Touchpoint die Marke stärkt. Dazu zählen Architektur, Merchandising, Foodservice und der Einsatz des Personals.

Der Store zeigt, wie sich Convenience-Retail über reine Effizienz hinaus weiterentwickeln lässt. Drei Erkenntnisse stechen hervor:

Architektur kann Markenidentität und lokale Relevanz stärken.

Visual Merchandising bleibt ein wirkungsvolles Werkzeug, auch im kleinformatigen Handel.

Öffentlicher Raum und Foodservice können Verweildauer und Kundenbindung erhöhen.

Für Digital Signage-Profis liefert das Projekt eine weitere Erkenntnis: Technologie allein schafft keine einprägsamen Retail-Erlebnisse. Die stärksten Konzepte verbinden digitale Touchpoints mit Architektur, Merchandising und menschlicher Interaktion.

Family Marts neuester Concept Store zeigt, wie ein Convenience Store zum Ziel im Viertel werden kann, ohne seine alltägliche Rolle aufzugeben. In einem der wettbewerbsintensivsten Bezirke Tokios ist genau das vielleicht die wichtigste Innovation überhaupt.