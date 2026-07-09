Wenn am 19. Juli der Schlusspfiff der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ertönt, wird eine Nation den Pokal in die Höhe stemmen.

Doch hinter jeder Wiederholung, jedem Torjubel, jeder Spielervorstellung und jeder Sponsorenaktion steht ein riesiges Ökosystem aus Audio- und Videoleinwänden, das das moderne Stadionerlebnis grundlegend verändert hat. Manche Videoleinwände erstrecken sich über die gesamte Länge eines Fußballfeldes. Andere umschließen nahtlos ein ganzes Stadion. Zusammen stehen sie für jahrelange Ingenieursarbeit, Millionen von LEDs und Investitionen in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar.

Primetime für LED

Während sich die Fans auf den Fußball konzentrieren, werden die Spielstätten selbst zu Vorzeigeprojekten dafür, was in der modernen Sport- und Event-Industrie möglich ist.

Neben den großen LED-Wänden sind auch andere Digital Signage-Systeme wichtige Erfolgsfaktoren für moderne Sportstätten: von Wegweisern bis hin zu Menütafeln. Doch für das Viertelfinale und das Halbfinale der Weltmeisterschaft wollen wir uns auf die große LED-Display-Technologie der Spielstätten konzentrieren, in denen diese Spiele ausgetragen werden.

Wir verwenden bei der Vorstellung beide Stadionnamen: den „echten“ Namen und den Namen, der aufgrund der strengen Sponsoring-Regeln für die Dauer der Weltmeisterschaft vergeben wurde.

Los Angeles Stadium, aka Sofi Stadium

Wenn es ein Display gibt, das zum Inbegriff der Stadiontechnologie der nächsten Generation geworden ist, dann ist es der Infinity Screen, der unter dem lichtdurchlässigen Dach des Sofi Stadiums – der Heimstätte der NFL-Teams Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers – aufgehängt ist. Am 10. Juli wird dort das Viertelfinalspiel zwischen Spanien und Belgien ausgetragen.

Das von Samsung hergestellte, doppelseitige, ovale Display erstreckt sich über eine Länge von etwa 110 Metern und variiert in der Höhe zwischen 6 und 12 Metern, wodurch es eines der größten durchgehenden Videoerlebnisse im weltweiten Sport schafft. Mit fast 80 Millionen Pixeln, die sich über beide Seiten der Konstruktion verteilen, liefert das Display im gesamten Stadion Bilder in echter 4K-Qualität und dient gleichzeitig als Herzstück des integrierten digitalen Ökosystems des Sofi-Stadions.

Mehr als 6.000 Quadratmeter

Die Ellipse verfügt über eine 6.500 Quadratmeter große LED-Fläche mit einem Pixelabstand von 8 Millimetern und ist das Highlight des neuen Megastadions an der Westküste. In die LED-Wand ist zudem ein hochmodernes JBL-Audiosystem integriert, das mehr als 260 der insgesamt 4.500 Lautsprecher des Stadions umfasst. Mit einer Leistung von einer halben Million Watt (von insgesamt 1,3 Millionen Watt) sind die Digital Signage-Inhalte unübersehbar.

Im Gegensatz zu herkömmlichen, in der Mitte aufgehängten Anzeigetafeln scheint der „Infinity Screen“ über dem Spielfeld zu schweben und bietet den Zuschauern unabhängig von ihrem Sitzplatz einen ungehinderten Blick auf das Live-Geschehen, Statistiken, Wiederholungen und Unterhaltungsinhalte. Er ist ein prägendes architektonisches Merkmal moderner Stadiongestaltung und gilt weithin als eine der ambitioniertesten LED-Installationen, die je realisiert wurden.

Der Infinity Screen zeigt nicht nur den Spielstand an, sondern hat die Erwartungen daran, was eine Stadion-Videotafel leisten kann, grundlegend verändert. Wie zuvor bereits die mittig aufgehängte Anzeigetafel im AT&T Stadium ist auch die Installation im Sofi zu einem globalen Maßstab geworden, der Stadionbetreiber, Architekten und Technologieanbieter dazu inspiriert, neu darüber nachzudenken, wie digitale Anzeigen das Live-Erlebnis prägen können.

Miami Stadium, aka Hard Rock Stadium

Nur wenige Veranstaltungsorte haben große internationale Events so sehr zu ihrem eigenen gemacht wie das Hard Rock Stadium, wo im Viertelfinale am 11. Juli entweder Norwegen oder England den Einzug ins Halbfinale schaffen wird. Das Stadion ist zudem Austragungsort des Spiels um den dritten Platz am 18. Juli.

Das Stadion, das bereits die Heimat der Miami Dolphins aus der NFL und der College-Football-Spitzenmannschaft Miami Hurricanes ist, hat sich erfolgreich zu einem ganzjährigen Veranstaltungsort gewandelt, der Formel-1-Rennen, internationale Konzerte, Tennis, College-Football-Meisterschaften und nun auch die Fifa-Weltmeisterschaft ausrichten kann.

Ergänzendes DS-Netzwerk

Unterstützt wird diese Vielseitigkeit durch ein umfangreiches Daktronics-Display-Netzwerk, dessen Herzstück vier riesige Videoleinwände in den Ecken bilden, die jeweils etwa 15 Meter hoch und 34 Meter breit sind. Zum digitalen Ökosystem der Spielstätte gehören außerdem drei Banddisplays, deren Highlight eine mehr als 641 Meter lange Blende ist, die sich um den Zuschauerbereich herum erstreckt und eine digitale Leinwand bildet. Zusammen schaffen die Displays ein nahtloses visuelles Erlebnis, das sich für alles anpassen lässt – von der Fußball-WM über NFL-Football und Formel-1-Rennen bis hin zu Konzerten.

Diese Flexibilität gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Stadien bestrebt sind, ihre Einnahmen über ihre Hauptmieter hinaus zu maximieren. Hinter den Kulissen ermöglichen die Steuerungssysteme von Daktronics den Betreibern, Live-Videos, Sponsorenaktionen, Statistiken und Grafiken im gesamten Stadion von einer einzigen integrierten Plattform aus zu verwalten.

Die Weltmeisterschaft bietet dem Hard Rock Stadium eine weitere Gelegenheit, diese Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen, wobei seine LED-Systeme bei zwei der Highlight-Spiele des Turniers eine herausragende Rolle spielen werden.

Boston Stadium, aka Gillette Stadium

Das Gillette Stadium hat sich noch nie gescheut, ein Zeichen zu setzen, und die Fifa-Fans können sich sicher sein, dass dies auch wieder der Fall sein wird, wenn dort am 9. Juli das Viertelfinalspiel zwischen Frankreich und Marokko ausgetragen wird.

Als Heimstadion der New England Patriots, dem sechsmaligen Super-Bowl-Sieger der NFL, verfügt es über eine riesige Anzeigetafel in der nördlichen Endzone, die von Daktronics bereitgestellt wird. Sie ist etwa 18,3 Meter hoch und 113 Meter breit, erstreckt sich über mehr als 2.044 Quadratmeter und ist damit eine der größten Endzonen-Anzeigetafeln im Freien im Profisport.

Direkt unterhalb der Hauptvideotafel in der nördlichen Endzone befindet sich eine zusätzliche Bandanzeige mit einer Höhe von 3 Metern und einer Breite von 65 Metern. In der Endzone befindet sich außerdem eine Außenanzeige auf Spielfeldhöhe mit einer Höhe von 1,1 Metern und einer Breite von 25 Metern. Die Hauptvideotafel, die Bandanzeige und die Anzeige auf Spielfeldhöhe verfügen alle über einen Pixelabstand von 10 Millimetern.

Mehr als 40 LED-Displays

Wenn die Fans von Norden her das Stadion betreten, werden sie am Eingang von einem Vordach mit einer Höhe von 1,1 Metern und einer Breite von 49,7 Metern begrüßt, das einen Pixelabstand von 5,9 Millimetern aufweist. Im G-P-Atrium sind zwei Innenanzeigen mit einer Höhe von 5,5 Metern und einer Breite von 19,5 Metern sowie eine Aufzugsanzeige mit einer Höhe von 2,7 Metern und einer Breite von 4,9 Metern installiert, um die Aufmerksamkeit der Fans im Premium-Bereich auf sich zu ziehen. Diese drei Anzeigen weisen einen Pixelabstand von 2,5 Millimetern auf.

Durch weitere kürzlich durchgeführte Modernisierungen wurde die digitale Präsenz im Gillette-Stadion auf 47 LED-Displays mit einer Gesamtfläche von fast 4.506 Quadratmetern erweitert. Bandanzeigen, Displays in den Gängen und Bildschirme in den Premium-Bereichen sind über die „Show Control“-Plattform von Daktronics miteinander vernetzt, sodass das Stadionpersonal Live-Videos, Grafiken, Sponsorenbotschaften und Statistiken im gesamten Stadion synchronisieren kann.

Anstatt sich auf eine einzige spektakuläre Videotafel zu verlassen, zeigt das Gillette-Stadion, wie heutige Stadien zunehmend als integrierte digitale Ökosysteme funktionieren, in denen jeder Bildschirm zum Fanerlebnis beiträgt.

Kansas City Stadium, aka Arrowhead Stadium

Das Arrowhead Stadium – Heimat der Kansas City Chiefs, dem viermaligen Super-Bowl-Sieger der NFL – ist eine der einschüchterndsten Spielstätten im American Football und bekannt für seine leidenschaftlichen Fans und den rekordverdächtigen Lärmpegel der Zuschauer. Dieser Lärm wird beim Viertelfinalspiel zwischen Titelverteidiger Argentinien und der Schweiz am 12. Juli eine Rolle spielen.

Die charakteristische Anzeigetafel in der westlichen Endzone, die von Daktronics geliefert wurde, ist etwa 11,3 Meter hoch und 45,7 Meter breit. Die 2019 installierte Anzeigetafel umfasst mehr als fünf Millionen LEDs und gehörte zu den ersten Anzeigetafeln in American-Football-Stadien, die für High Dynamic Range (HDR) ausgelegt waren, wodurch sie bei Live-Übertragungen und Wiederholungen sattere Farben und einen verbesserten Kontrast liefert.

In Kombination mit den Bandanzeigen im gesamten Zuschauerbereich liefert das System Live-Videos, Statistiken, Sponsorenbotschaften und Elemente der Spielpräsentation, die die Zuschauer während jedes Spiels fesseln.

Stimmung verstärkt

Das Projekt hat gezeigt, dass selbst eines der ältesten Stadien der NFL modernste Anzeigetechnologie einsetzen kann, ohne den historischen Charakter der Spielstätte zu beeinträchtigen.

Die legendäre Atmosphäre des Stadions wird nach wie vor von den Fans geprägt, doch die digitale Präsentation verstärkt jede Vorstellung, jeden Jubel und jeden dramatischen Moment und sorgt dafür, dass die Zuschauer im gesamten Stadion nichts vom Geschehen verpassen.

Die Stadien der Halbfinale

Wenn die Austragungsorte des Viertelfinals die Bandbreite der heutigen Stadiontechnologie demonstrieren, präsentieren die Stadien des Halbfinales zwei ihrer einflussreichsten Innovationen.

Atlanta Stadium, aka Mercedes-Benz Stadium

Als das Mercedes-Benz Stadium – die Heimstätte der Atlanta Falcons aus der NFL – 2017 eröffnet wurde, war sein meistdiskutiertes Merkmal nicht das einfahrbare Dach. Es war das „Halo Board“.

Das von Daktronics entworfene und hergestellte 360-Grad-Display umschließt die Dachöffnung des Stadions, erstreckt sich über eine Höhe von etwa 17,7 Metern sowie einen Umfang von 328 Metern und deckt eine LED-Anzeigefläche von fast 5.760 Quadratmetern ab. Mit einem maßgeschneiderten 15HD-Pixel-Layout zählt die Installation nach wie vor zu den größten durchgehenden LED-Displays, die jemals in einer Sportstätte errichtet wurden.

Teil der Architektur

Im Gegensatz zu herkömmlichen, in der Mitte aufgehängten Anzeigetafeln ist das Halo Board Teil der Architektur des Gebäudes. So wird sichergestellt, dass Zuschauer im gesamten Stadion eine klare Sicht haben, während gleichzeitig ein immersives visuelles Erlebnis geschaffen wird, das zum Mercedes-Benz Stadium gehört. Daktronics lieferte außerdem das hoch aufragende Mega-Column-Display des Stadions sowie weitere digitale Beschilderungen und schuf so ein umfassendes digitales Ökosystem in der gesamten Anlage.

Für Broadcast-Übertragungen liefert das „Halo Board“ unvergessliche Fernsehbilder. Für Architekten und Veranstaltungsortdesigner hat es gezeigt, dass die Anzeigetafel nicht mehr im Stadion hängen muss – sie kann Teil des Stadions selbst werden.

Hier wird am 15. Juli eines der Halbfinale ausgetragen.

Dallas Stadium, aka AT&T Stadium

Lange bevor riesige Videoleinwände zum Alltag wurden, setzte das AT&T Stadium neue Maßstäbe.

Als es 2009 als neue Heimstätte der Dallas Cowboys in der NFL eröffnet wurde, wurde die riesige, in der Mitte der Arena aufgehängte Mitsubishi-Electric-Diamond-Vision“-LED sofort zum Maßstab für Sportübertragungen. Sie veränderte die Erwartungen an Sportübertragungen und trug dazu bei, einen branchenweiten Wettlauf um größere, hellere und noch intensivere Stadionleinwände auszulösen.

Das System hängt etwa 27 Meter über dem Spielfeld und wiegt mehr als 500 Tonnen. Es besteht aus zwei riesigen Hauptbildschirmen mit einer Höhe von etwa 22 Metern und einer Breite von 49 Metern, ergänzt durch zwei Displays in den Endzonen. Fans können das im Halbfinale am 14. Juli erleben.

Eine Benchmark für Sportstätten

Damals galt es weithin als das größte hochauflösende Videodisplay der Welt und wurde schnell zu einer ebenso großen Touristenattraktion wie das Stadion selbst.

Noch wichtiger war jedoch, dass es die Branche veränderte. Stadionbesitzer, Architekten und Displayhersteller hatten plötzlich einen neuen Maßstab. Der Wettlauf um den Bau größerer, hellerer und immersiverer Stadiondisplays beschleunigte sich in ganz Nordamerika und darüber hinaus und beeinflusste viele der Austragungsorte, an denen nun die Fifa-Weltmeisterschaft 2026 stattfindet.

Mehr als 15 Jahre später zählt das AT&T Stadium nach wie vor zu den weltweit führenden Sportstätten. Seine legendäre Videotafel prägt weiterhin das Fanerlebnis und erinnert die Branche daran, wie bahnbrechend eine einzige mutige technologische Entscheidung sein kann.

Immersion als gemeinsames Ziel

Trotz ihrer unterschiedlichen Ansätze verfolgen alle Veranstaltungsorte ein gemeinsames Ziel: das Stadion von einem Ort, an dem man Sport verfolgt, in eine immersive digitale Umgebung zu verwandeln.

Und wie sieht es mit dem wichtigsten Spiel überhaupt aus? Seien Sie gespannt auf einen separaten Artikel über die Technologie im New York New Jersey Stadium – dem Austragungsort des WM-Finales 2026.