Das Westfield Forum des Halles in Paris hat sein zentrales Display erneuert. Das Einkaufs- und Verkehrszentrum ersetzte eine LED-Fläche durch ein größeres, höher auflösendes Display von Infiled.

Das AV-Beratungsunternehmen Scenarchie erarbeitete die technischen Anforderungen für die Ausschreibung. Den Zuschlag sicherten sich BTB Audiovisuel und Infiled.

Die Arbeiten an der Installation liefen immer nur nach Ladenschluss zwischen 22 und 7 Uhr. An acht Abenden bauten die Teams das alte Display ab, verlegten Kabel und passten Steuerung und Halterung an.

2,5 Millimeter Pixelpitch

Das neue LED-Display misst 8,4 mal 4,7 Meter bei 2,5 Millimetern Pixelpitch und einer Auflösung von 3.360 mak 1.890 Pixeln. Die Cabinets wurden so ausgerichtet, damit das Bild aus mehreren Blickrichtungen einheitlich wirkt.

BTB Audiovisuel wählte Infileds WP-Serie wegen der Bildqualität und des schlanken Cabinet-Designs, das die größere Fläche einpasst und genug Helligkeit für Retail-Werbung liefert. „Ein Display dieser Größe mit 2,5 Millimeter Pixelabstand verlangt eine fehlerfreie Installation. Ich war beeindruckt von der Sorgfalt unseres Teams und von Infiled“, sagt Jean-Pierre Leandre, Leiter AV bei BTB Audiovisuel.

Mehr als 64 Millionen Menschen besuchen das Center jährlich, das über 150 Geschäfte und das laut Betreiber meistbesuchte Kino der Welt umfasst. Das neue Display steht auf der Place Carrée zwischen Métro und RER.