Der Full-Service-Anbieter Bütema stattet Digel mit technischen Lösungen aus. Der Anbieter für Herrenmode bekommt damit ein einheitliches digitales Instore-Media-System.

Die Unternehmen arbeiten seit März 2024 zusammen. Seitdem belieferte Bütema europaweit Digel-Stores – in Deutschland, Österreich, Belgienb und den Niederlanden.

Vor allem 50-Zoll-Displays kommen dabei zum Einsatz. Die Screens sind im Gesamtkonzept der Läden integriert und sollen die ausgestellte Ware digital inszenieren.

Zudem sind an ausgewählten Standpunkten LED-Poster installiert. Mit hoher Leuchtkraft sollen diese zusätzliche Aufmerksamkeit erregen.

Gleicher Content in verschiedenen Stores

Die Lösungen von Bütema können die Inhalte standortübergreifend ausspielen, während sich der Content zentral steuern lässt. So will Digel die Markenkommunikation konsistent halten und den Kunden über mehrere Standorte hinweg eine einheitliche Customer Journey bieten.

„Digitale Kommunikationslösungen gewinnen für die Inszenierung von Markenflächen im stationären Handel zunehmend an Bedeutung. Gemeinsam mit Digel schaffen wir die Möglichkeit, Inhalte flexibel, einheitlich und aufmerksamkeitsstark direkt am Point of Sale zu präsentieren“, sagt Lutz Hollmann-Raabe, CEO der Bütema AG.