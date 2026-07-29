Der Instore-Media-Spezialist Bütema stattet drei Rossmann-Filialen in Spanien mit digitalen Lösungen aus. Zwei Standorte befinden sich in Barcelona. Zudem wurde ein Display in einem im Juli 2026 eröffneten Rossmann in Madrid eingebaut.

Bei allen drei Standorten kommen 55-Zoll-LCD-Screens zum Einsatz. In Barcelona wurden sie einmal als Stele und einmal als wandhängendes Display installiert. Am neuen Standort in Madrid steht ebenfalls eine Digital Signage-Stele.

Inhalte lassen sich in Echtzeit anpassen

Die Inhalte lassen sich dabei standortübergreifend über die Digital Signage-Software von Bütema verwalten und in Echtzeit anpassen. „Gerade bei internationalen Rollouts ist es für Handelsunternehmen entscheidend, digitale Konzepte über Ländergrenzen hinweg auf einer einheitlichen Plattform umzusetzen. Genau dafür haben wir unsere Digital Signage Lösung entwickelt“, erklärt Lutz Hollmann-Raabe, CEO bei Bütema.

Die deutsche Drogeriekette Rossmann ist in Spanien seit 2020 vertreten. Dort betreibt man nach eigenen Angaben 48 Filialen mit 80 Prozent des deutschen Produktsortiments.