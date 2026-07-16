Digooh Media hat einen neuen Retail-Media-Partner in Deutschland, und zwar die Hit-Supermärkte der Dohle Handelsgruppe. DooH-Stelen mit 75 Zoll des Unternehmens stehen nun an den Eingängen von knapp 100 Hit-Märkten und sind ab sofort buchbar.

Damit erweitert der Netzwerkbetreiber sein Portfolio im LEH-Bereich, das von Edeka-Standorten dominiert ist. Wie bei diesen installiert und betreibt Digooh die Stelen, die nationale Vermarktung übernimmt das Schwesterunternehmen Inovisco.

„Mit Hit bauen wir unser vermarktetes Netzwerk im Vollsortiment-Lebensmitteleinzelhandel weiter aus. Wir gewinnen ein Werbeumfeld hinzu, das durch Sortimentstiefe, qualitätsorientierte Käuferschaft und Verweildauer für Marken attraktiv ist“, sagt Monja Kleine, Chief Revenue Officer bei Inovisco. „Für Agenturen und Werbungtreibende bedeutet das zusätzliche Reichweite, neue Planungsoptionen und einen konsistenten Buchungsweg über Inovisco.“

Fokus im Süden und Westen

Laut Inovisco kommt das neue Netz auf eine Wochenreichweite von rund 2,9 Millionen Bruttokontakten. Der Schwerpunkt des Netzwerks liegt in NRW, Süd- und Südwestdeutschland – dort wo auch Hit vor allem aktiv ist.

„Mit dem DCLP-Welcome-Screen am Markteingang ergänzen wir unsere Kundenkommunikation um eine Säule in Form eines modernen digitalen Elements. Gleichzeitig schaffen wir ein attraktives Umfeld für nationale Markenkommunikation“, kommentiert Daniel Plein, stellvertretender Marketingleiter der Dohle Handelsgruppe.

Anbindung an die RMA

Das neue Hit-Netzwerk wird auch Teil der RMA, der Retail Media Alliance sein, in dem seit kurzem Portfolios von Digooh/Invosico, Emsu und Verve Retail Media in einem zentralen Booking gebündelt sind. Das RMA-Portfolio kommt in der DACH-Region damit auf mehr als 5.500 Screens – und will sich offensichtlich vom bisherigen Fokus auf Edeka weiterentwickeln.

Das Hit-Netzwerk kann innerhalb des RMA selektiert, als Netzbuchung oder im Verbund mit dem bestehenden Inventar gebucht werden. Grundsätzlich ist, wie bei Inovisco üblich sowohl eine programmatische als auch eine IO-Buchung möglich.

Für Digooh schreitet man damit in der Expansion seines Portfolios voran. Laut Geschäftsführer Alexander Houben sind für das Unternehmen 10.000 Stelen im DACH-Raum das Ziel.