Der Digital Signage-Markt in Nordamerika startet 2026 mit solider Konjunktur, jedoch unsicheren Aussichten für die Branche. Zwar soll die US-Wirtschaft laut Prognosen insgesamt um 2,1 bis 2,3 Prozent wachsen, der Digital Signage Sektor dagegen nur um 1 bis 2 Prozent. Deshalb zögern viele Unternehmen bei größeren Technologie-Investitionen.

AI-Investitionen treiben weiterhin die Ausgaben für Rechenzentren und Unternehmenstechnologie an. Bislang wirkt sich das Kapital aber kaum auf die Nachfrage nach kundenorientierten Digital Signage-Lösungen aus. Gleichzeitig beeinflussen die 2025 eingeführten Zölle weiterhin Kaufentscheidungen. Viele Unternehmen verschieben deshalb große Hardware-Rollouts, bis sich Preise und Lieferketten stabilisieren.

Die größte Veränderung im nordamerikanischen Markt betrifft Stratacache. Das Unternehmen belegt in diesem Jahr Platz vier und bleibt damit unter den Top Ten, denn das Ranking bildet noch das Berichtsjahr 2025 ab. Das war vor dem Verkauf von Scala an Vertiseit sowie vor der Abspaltung oder Schließung weiterer Geschäftsbereiche. Der Umbau des Unternehmens dürfte den Wettbewerb dennoch verändern, da Kunden ihre Lieferantenbeziehungen überdenken und Wettbewerber um Marktanteile kämpfen.

Top 10 der nordamerikanischen Integratoren

AVI-SPL Ricoh Diversified Stratachache Coates Forté Mood Media Broadsign Creative Realities Brightsign

AVI-SPL verteidigt Platz eins in Nordamerika. Das Unternehmen deckt große Teile der AV-Integration, der Unified Communications und der Managed Services ab. Eine breite Kundenbasis in Unternehmen und die internationale Präsenz stützen weiterhin das Geschäft.

Ricoh liegt auf Platz zwei und baut seine Präsenz bei Workplace-Technologie und digitalen Arbeitsplatzlösungen weiter aus. Die Kombination aus Print, IT und Audiovisual-Kompetenz stärkt die Position im Digital Signage-Markt.

Diversified macht die Top 3 komplett. Der Systemintegrator bleibt ein wichtiger Akteur bei Corporate-, Sport-, Broadcast- und Entertainment-Projekten. Ein starkes Netz in Nordamerika und laufende Investitionen in Experience-Technologien stützen diese Position.

Softwaregetriebenes Wachstum

Auch abseits der Marktführer bauen mehrere Unternehmen ihre Position aus, mit spezialisierten Strategien und softwaregetriebenem Wachstum. Creative Realities wächst durch Übernahmen sowie große Projekte im Retail-, Banking- und Sportbereich. Appspace erweitert unterdessen seine Workplace-Experience-Plattform rund um Unternehmenskommunikation und Digital Signage.

Das Ranking 2026 zeigt einen nordamerikanischen Markt im Umbruch. Etablierte Marktführer wie AVI-SPL, Ricoh und Diversified dominieren zwar weiterhin nach Umsatz. Veränderte Kundenprioritäten, softwaregetriebene Plattformen und die anhaltende Konsolidierung der Branche verändern jedoch den Wettbewerb.

Die vollständige Liste der größten Digital Signage-Integratoren der USA findet sich im 2026 invidis Yearbook – The Americas Edition.