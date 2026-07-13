Auf der CES 2026 wurde sie das erste Mal vorgestellt, nun ist sie auch in Deutschland erhältlich: Mit der OLED W6-Serie bringt LG Electronics sein Wallpaper-TV-Konzept in der nächsten Generation auf den hiesigen Markt.

Die Modellserie ist für den gehobenen TV-Markt konzipiert und kombiniert ein 9,9 Millimeter flaches Wallpaper-Design mit einer kabellosen Signalübertragung – das gilt sowohl für die Video- als auch für die Audiosignale.

Letztere wird durch die Zero Connect Box ermöglicht, die bis zu 10 Meter vom TV positioniert werden kann. Die neueste Version der Zero Connect Box ist laut LG zudem deutlich kleiner und leichter als die erste Generation und bietet nun vier statt drei HDMI-Anschlüsse.

Flexibles Design

Durch die geringe Tiefe kann der TV sich nahtlos in den Wohnraum einfügen. Im Lieferumfang enthalten ist eine spezielle Wandhalterung, mit der sich das Displays lückenlos an der Wand montieren lässt.

Für die Bilddarstellung kombiniert LG die Hyper Radiant Color Technology mit dem Brightness Booster Ultra. Nach Herstellerangaben erreicht das Panel eine bis zu 3,9-fach höhere Spitzenhelligkeit im Vergleich zu konventionellen OLED-Displays. Eine entspiegelte Oberflächenbeschichtung reduziert Reflexionen. Das Display ist dafür mit der Intertek-Zertifizierung „Reflection Free Premium“ ausgezeichnet.

Die Signalverarbeitung übernimmt der Alpha 11 AI Processor Gen3, ausgestattet mit einer integrierten Neural Processing Unit (NPU) sowie einer Dual AI Engine. Die Architektur ermöglicht die parallele Verarbeitung von Rauschunterdrückung und Detailoptimierung. LG beziffert die Rechenleistung der NPU mit dem 5,6-Fachen des Vorgängermodells.

Software

Zwei Varianten

Als Betriebssystem kommt WebOS zum Einsatz. Die Funktion Voice ID erkennt Nutzerprofile anhand von Spracheingaben und passt die Benutzeroberfläche entsprechend an.

Die LG OLED W6-Serie ist in Deutschland seit Juli erhältlich. Der LG OLED77W69LA kommt mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 6.499 Euro auf den Markt, der LG OLED83W69LA kostet 8.999 Euro (UVP).