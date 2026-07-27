Vusion übernimmt den spanischen Retail-Media-Spezialisten In-Store Media, ISM, und geht damit über elektronische Preisschilder und vernetzte Store-Infrastruktur hinaus. Die Vusion Group – ehemals SES Imagotag – unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung. ISM zählt zu den größten europäischen Anbietern für Instore-Retail-Media.

ISM wurde 1998 in Barcelona gegründet und etablierte sich international als Anbieter für Retail-Werbung und Shopper-Marketing. Das Unternehmen ist dabei in neun Ländern in Europa, Lateinamerika und Asien aktiv, betreut mehr als 90 Händler und arbeitet mit über 1.600 Konsumgütermarken zusammen. 2025 erzielte ISM rund 120 Millionen Euro Umsatz bei hoher Profitabilität.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen. Daraufhin will Vusion die Übernahme dann über Fremdkapital finanzieren.

Vom Infrastruktur- zum Netzwerkbetreiber

Mit der Übernahme wandelt sich das Geschäftsmodell von Vusion. Das börsennotierte, teilweise von BOE gehaltene Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren vom ESL-Anbieter zur umfassenden Connected-Store-Plattform entwickelt. Das Technologieportfolio umfasst mittlerweile ESL, große E-Paper-Displays, Digital Signage-Displays, Computer Vision, Store-Analytics und cloudbasierte Retail-Management-Lösungen.

Mit ISM steigt Vusion weiter in der Wertschöpfungskette auf. Statt nur digitale Infrastruktur zu liefern, positioniert sich das französische Unternehmen künftig als Enabler – und potenziell als Betreiber – von Retail-Media-Netzwerken im stationären Handel. ISM bringt Werbe-Know-how, Media-Inventory-Management und langjährige Beziehungen zu Händlern und Markenherstellern mit.

Retail Media als neuer Wachstumstreiber

Retail Media zählt seit fünf Jahren zu den am schnellsten wachsenden Segmenten der Werbebranche. Die meisten Investitionen flossen bislang in Online-Plattformen, über die Händler ihre Websites, Apps und Marktplätze monetarisieren.

Der Großteil der Kaufentscheidungen fällt jedoch weiterhin im stationären Handel. Genau hier sieht Vusion die Chance. ISM bringt umfangreiche Erfahrung in diesem Bereich mit: Das Unternehmen bietet mehr als 50 Retail-Media-Formate, von klassischer bis digitaler Instore-Werbung, für Supermärkte, Hypermärkte, Shoppingcenter, Warenhäuser und Fachgeschäfte.

Strategische Ergänzung

Für Vusion erscheint die Übernahme strategisch passend. Das Unternehmen liefert bereits einen Großteil der Hard- und Software für digitale Retail-Media-Lösungen. ISM ergänzt die fehlende Ebene: Media-Sales-Expertise, Kampagnenumsetzung und Beziehungen zu Werbetreibenden.

Gemeinsam wollen beide Unternehmen eine Plattform schaffen, die Händler, Marken und Kunden über messbare Instore-Aktivierungen verbindet. Denn ein zusammenhängendes Ökosystem wird im Retail-Tech-Bereich immer wichtiger.