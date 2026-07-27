Vusion bekommt im ESL-Markt zunehmend Konkurrenz. Zwar bleibt der französische Retail-Technologieanbieter mit französischen und österreichischen Wurzeln mit weltweit mehr als 600 Millionen installierten elektronischen Preisschildern unangefochtener Marktführer, künftiges Wachstum wird jedoch nicht allein aus Hardware kommen.

Sowohl auf der NRF in New York als auch der Euroshop in Düsseldorf zeigte Vusion, wie weit sich das Portfolio bereits über elektronische Preisschilder hinaus entwickelt hat. Neben E-Paper-Postern und Kategorie-Signage investiert das Unternehmen verstärkt in Software, Datendienste, Computer Vision und AI-gestützte Retail-Lösungen. Die Vision dahinter ist klar: Filialen von reinen Betriebsumgebungen zu vernetzten digitalen Plattformen wandeln.

Vor diesem Hintergrund ist die Übernahme des spanischen Retail-Media-Spezialisten In-Store Media, ISM, ein logischer nächster Schritt.

Mit rund 120 Millionen Euro Jahresumsatz und einem umfangreichen Netzwerk aus Händlern und werbetreibenden Marken bringt ISM eine neue Dimension in Vusions Hardware-Geschäft ein. Gemessen am Vusion-Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2025 ist die Übernahme finanziell überschaubar, strategisch aber bedeutsam. Vor allem bringt sie Fähigkeiten mit, die Vusion nur schwer selbst hätte aufbauen können: Media-Sales-Expertise, Beziehungen zu Werbetreibenden und operatives Know-how bei der Monetarisierung stationärer Handelsflächen.

Die Transaktion zeigt, wie schnell die klassischen Grenzen zwischen ESL-/Display-Netzwerken, Datenplattformen, Store-Infrastruktur und Werbe-Ökosystemen verschwimmen. Händler betrachten Displays, ESL und Instore-Kommunikationssysteme zunehmend nicht mehr nur als Werkzeuge für Preisgestaltung und Betrieb, sondern als potenzielle Mediakanäle mit zusätzlichem Umsatzpotenzial.

Wertschöpfung durch das Netzwerk

In diesem Umfeld wird der Besitz des Netzwerks wertvoller als der Besitz der Hardware. Der eigentliche Preis ist nicht mehr das Display am Regal, sondern die Fähigkeit, Aufmerksamkeit von Kunden über Tausende Standorte hinweg zu steuern, zu verwalten und zu monetarisieren.

Mit ISM sichert sich Vusion nicht nur Retail-Media-Know-how, sondern auch eine etablierte kommerzielle Plattform in Europa, Lateinamerika und Asien. Die Übernahme stärkt die Position des Unternehmens gegenüber klassischen ESL- und Digital-Signage-Anbietern ebenso wie gegenüber einer wachsenden Zahl von Retail-Media-Spezialisten, die um Werbebudgets der Händler konkurrieren.

Die Transaktion zeigt letztlich, dass Vusions Ambitionen weit über vernetzte Store-Infrastruktur hinausreichen. Das Unternehmen will zunehmend an der Wertschöpfung von Retail Media selbst teilhaben.