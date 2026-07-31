Mit mehr als 200 sensorbasierten Schaufenster-Displays macht MEKmedia den stationären Handel der Beauty Alliance messbar. Die Beauty Alliance ist eine Handelskooperation privater Parfümerien in Deutschland, mit ihr hat MEKmedia das Joint Venture Hey Screen gegründet.

Der erste Rollout mit rund 100 Displays lief im Sommer 2025. Ein zweiter Rollout mit weiteren rund 100 Screens folgte zwischen Januar und März 2026. Nach Angaben von MEKmedia lieferten die Systeme inzwischen mehrere hundert Millionen Datenpunkte.

In jedem Schaufenster-Display ist dabei ein Sensor verbaut. Er erfasst anonymisierte Frequenz-, Demografie- und Aufmerksamkeitsdaten. Dazu zählen Kontakte, Blickkontakte und Verweildauer sowie Alterscluster und Geschlechterverteilung. Als Hardware kommen High-Brightness-Displays von Philips zum Einsatz. Sie sind in eigens entwickelte Stelen für das Schaufensterumfeld integriert.

Die Daten werden dabei direkt an der Edge verarbeitet. In die weitere Auswertung fließen ausschließlich anonymisierte und aggregierte Messwerte ein. „Unser Ziel ist es, die Black Box am POS sichtbar zu machen – transparent, DSGVO-konform und für Händler wie Marken wirtschaftlich nutzbar“, sagt Matthias Moritz, Geschäftsführer von MEK Media.

Spiegelung als größte Herausforderung

Die größte Herausforderung im Schaufenster war dabei die Spiegelung sowie wechselnde Lichtverhältnisse. Dafür entwickelte MEKmedia spezielle Sensorgehäuse, die Reflexionen minimieren. Die Positionierung musste zudem individuell auf jeden Standort abgestimmt werden. Auf der Software-Seite passt MEKmedia die Datenverarbeitung an die jeweiligen Umgebungsbedingungen an. So entsteht auch im komplexeren Schaufensterumfeld eine belastbare Datenbasis.

Die Beauty Alliance nutzt die Daten, um die Wirkung von Kampagneninhalten zu verstehen. Analysiert wird etwa, welche Inhalte die höchste Aufmerksamkeit erzeugen und welche Zielgruppen sie erreichen. Die Daten bilden außerdem eine Grundlage für die Vermarktung gegenüber Industriepartnern. Für MEKmedia ist das Projekt somit auch ein weiterer Schritt vom Systemintegrator zum Technologie-Partner – das Unternehmen will sich zunehmend als Datenpartner für den Handel positionieren.

Das Feedback der Beauty Alliance und von Industriepartnern ist laut MEKmedia positiv.

Aktuell laufen demnach bereits Planungen für einen weiteren Ausbau der Displays. Ziel ist es, zusätzliche Touchpoints entlang der Customer Journey einzubinden – etwa am Eingang und im Store.