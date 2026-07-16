Nach erfolgreichem Debüt Spark kehrt zur ISE 2027 zurück

Spark findet in der zweiten Ausgabe im Februar 2027 in der Fira Montjuïc statt. Die Veranstalter erweitern auch das Programm.

Samsung unterstützte das Event als Hauptsponsor. Kreative, Sender, Marken, Agenturen und Produktionsspezialisten diskutierten neue Workflows in Broadcast, Live-Events, immersiven Medien und Gaming.

Spark umfasste bei der Debütausgabe vier Partneraktivierungen, 30 Konferenzsessions und 63 Sprecher. Unter ihnen waren dabei Vertreter von Netflix, 0207 Def Jam und der Talentagentur Arcade Media.

Produktionstechnologien im Fokus

Samsung zeigtedabei als Hauptsponsor sein LED-Display „The Wall for Virtual Production“. Mo-Sys, 3Cat und Lab of Tomorrow präsentierten virtuelle Produktion, immersive Installationen und interaktive Erlebnisse.

Die Konferenzsessions behandelten unter anderem AI, virtuelle Produktion und immersive Medien. Kreativ- und Technikteams diskutierten außerdem neue Ansätze für die Content-Produktion.

Größere Ausgabe geplant

Laut ISE entstand Spark aus der wachsenden Konvergenz von Kreativproduktion und Technologie. Das Event bringt dabei Fachleute aus Content-Produktion, Produktion und AV zusammen.

Mike Blackman, Managing Director von Integrated Systems Events, sagt: „Spark hat gezeigt, dass es klaren Bedarf für einen Ort gibt, an dem Kreativbranche und Produktionstechnologie früher im Produktionszyklus zusammentreffen – dort, wo Formate entstehen, Auftragsentscheidungen fallen und Produktionsmodelle festgelegt werden.“

Der Umzug nach Fira Montjuïc ermögliche somit ein breiteres Konferenzprogramm, größere Installationen und mehr immersive Erlebnisse.

Die nächste Ausgabe von Spark findet damit vom 3. bis 4. Februar 2027 in Barcelona statt.