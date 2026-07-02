Das Time-Magazin listet erneut Ricoh in seinem Ranking „World’s Most Sustainable Companies 2026“ – bereits zum dritten Mal in Folge.

Für das Ranking bewerteten TIME und Statista mehr als 5.800 Unternehmen aus 43 Ländern und 20 Branchen. Davon schafften es 750 Unternehmen in die finale Liste, Ricoh belegt darin Platz 320. Die komplette Liste findet man hier.

Ricoh legte alle Kennzahlen offen

Die Jury hob insbesondere Ricohs Leistungen bei öffentlichen Verpflichtungen, externen Bewertungen und Transparenz hervor, vor allem im Umweltbereich. Dazu zählen von der Science Based Targets Initiative validierte Klimaziele sowie eine CDP-Bewertung mit „AA“ in den Kategorien Klimawandel und Wassersicherheit. Zudem legte das Unternehmen sämtliche bewerteten Leistungskennzahlen offen.

„Es ist eine große Ehre für Ricoh, zum dritten Mal in Folge im Ranking TIME World’s Most Sustainable Companies 2026 aufgeführt zu werden“, sagt Mikako Suzuki, Chief Sustainability & Risk Management Officer bei Ricoh.

Die Auszeichnung reiht sich ein in die im April verliehene Platin-Bewertung von Ecovadis. Dabei wurden innerhalb des Unternehmens die Bereiche Umwelt, Ethik, Arbeits- und Menschenrechte sowie nachhaltige Beschaffung bewertet.