LG Electronics gründet zum 1. Juli 2026 ein Robotics Business Center. Die neue Abteilung entsteht am am Yangjae R&D Campus in Seoul. Die neue Einheit bündelt Geschäftsentwicklung, Vertrieb, Lieferkette und Fertigung für den Robotikbereich des Herstellers.

Parallel baut LG eine Data-Factory-Organisation auf, in der Roboter durch wiederholte Praxisaufgaben Trainingsdaten erzeugen.

Die Daten fließen in die Weiterentwicklung des Robot Foundation Model. Das ist die Software, die es Robotern erlaubt, Situationen zu erfassen und Handlungsentscheidungen abzuleiten. Die Data Factory in Seoul soll noch 2026 den Betrieb aufnehmen.

LGs drei Säulen für Robotik

LG verfolgt in der Robotik dabei eine Drei-Säulen-Strategie: Home Robots für den Konsumentenbereich, die Konzerntochter Robostar für Industrieanwendungen sowie Bear Robotics für kommerzielle Einsatzfelder. Zuletzt präsentierte LG auf der CES 2026 in Las Vegas einen Haushaltsroboter.

Mit dem Business Center stärkt LG seine konzernweite One-LG-Solution-Strategie und will globale Technologiepartnerschaften ausbauen.

Robotik gilt bei LG als zentrales Zukunftsfeld der Wachstumsstrategie. Im Mittelpunkt steht dabei das Konzept Physical AI – die Verbindung von AI, Robotik und realen Anwendungen.