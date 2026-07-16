Wenn das Finale der Fifa-Weltmeisterschaft am 19. Juli im Metlife Stadium angepfiffen wird, richtet sich die Aufmerksamkeit von mehr als 1,4 Milliarden Zuschauern auf das Spielfeld. Direkt daneben ist jedoch eine weitere große Investition zu sehen.

Vor der Austragung des wichtigsten Spiels im Fußball hat die Arena in New Jersey eine umfassende LED-Modernisierung abgeschlossen. Sie umfasst die visuelle Infrastruktur von den Haupt-Videowalls über die Ribbon-Displays bis zu den Digital Signage-Installationen im gesamten Stadion.

Vier LED-Walls in den Ecken

Das Kernstück des Projekts: der Austausch der vier großen Eckvideowalls gegen neue LED-Displays mit 8 Millimeter Pixelabstand. Sie sollen einen höheren Kontrast, schärfere Bilder und bessere Betrachtungswinkel liefern.

Die Modernisierung reicht dabei über diese Hauptdisplays hinaus. Ein neues, 360 Grad umlaufendes Fascia-Ribbon-Display umgibt die Zuschauerränge, ergänzt durch Displays an den Spielertunneln, Anzeigetafeln für den Spielstand an den Seitenlinien, Displays im Umlauf, auf den Plätzen sowie Signage für Fan-Aktivierungen.

Während die Haupt-Videowalls auf Bildqualität für Live-Übertragungen und Wiederholungen ausgelegt sind, kommt bei den Ribbon-Displays und den Anzeigetafeln LED-Technik mit 10 Millimeter Pixelabstand zum Einsatz – optimiert für Grafiken, Statistiken und Betriebsmeldungen.

Gemeinsam bilden die Installationen ein koordiniertes Display-Netzwerk, das Spielpräsentation, Sponsoring-Aktivierungen, Wayfinding und Notfallkommunikation im gesamten Stadion unterstützt.

Arenen werden LED-Ökosysteme

Das Projekt zeigt: Display-Design in Stadien entwickeln sich weiter. Statt auf ein oder zwei spektakuläre Videowalls zu setzen, integrieren führende Arenen zunehmend ganze LED-Ökosysteme, die Fans vom Moment der Ankunft bis lange nach dem Abpfiff einbinden.

Im New York New Jersey Stadium trägt jedes Display dazu bei. Das zeigt, dass Digital Signage zur zentralen Infrastruktur der großen Sportereignisse geworden ist.

Eine Frage bleibt jedoch offen, und die Antwort darauf zu finden erwies sich als ähnlich schwer wie die französische Suche nach einer Lücke in Spaniens Abwehr im Halbfinale.

Niemand äußert sich

Trotz intensiver Recherche – mit Anfragen und Nachfragen bei Herstellern wie Samsung, LG Electronics, Unilumin, Digiled und anderen, Gesprächen mit Branchenkontakten, Fachjournalisten aus dem Stadionbereich, Stadionvertretern, den NFL-Teams, die dort regulär spielen, sowie Projektpartnern wie ANC, dem Technologiepartner des Metlife Stadiums – blieb die Antwort aus.

Niemand wollte sich äußern. Offizielle Fotos gab es ebenfalls nicht.

Diese Zurückhaltung ist für ein Projekt dieser Größenordnung ungewöhnlich. Stadion-Technikanbieter präsentieren ihre Flaggschiff-Installationen normalerweise gerne, besonders wenn sie mit dem Finale der Fifa-Weltmeisterschaft verbunden sind.

Nach unseren Informationen könnte eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder kommerzielle Abmachung im Zusammenhang mit dem Finale der Grund sein. Oder es sind alle Beteiligten schlicht zu sehr mit dem Turnier beschäftigt, um zu antworten.

Was auch immer der Grund ist – die offene Frage schmälert die Leistung kaum. Das erneuerte Display-Netzwerk des Metlife Stadiums steht für Jahre an Planung und Investition und stellt sicher, dass die größte Bühne des Fußballs auch technisch auf der Höhe des größten Turniers im Sport ist.