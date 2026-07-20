Das Kölner Unternehmen Herzberg Media hat mit Virtual Campaign ein neues Tool für den OoH-Vertrieb vorgestellt. Die Software simuliert Kunden-Creatives auf bestehenden Werbeflächen und generiert daraus Video-Mockups.

Bislang erstellen Vertriebsteams Kampagnen-Mockups oft manuell oder ließen sie extern produzieren. Bei Virtual Campaign laden Nutzer eigenes Bild- oder Filmmaterial hoch und wählen eine Werbefläche aus der Inventarliste aus.

Dann integriert die Software das Material automatisch in vorhandenes Video-Footage der jeweiligen OoH-Fläche. Für dieselbe Fläche lassen sich zudem mehrere Kampagnenvarianten sowie Tag- und Nacht-Simulationen anzeigen. Das Tool lässt sich per iFrame oder API in bestehende Websites einbinden und im Corporate Design der Kunden anpassen.

Zielgruppe sind laut Herzberg Media OoH-Vermarkter und Mediaagenturen, die Kampagnen in Kundengesprächen visualisieren wollen. „Wir wollen Vertriebsteams eine einfache Möglichkeit geben, ihre Pitches aufzuwerten“, sagt Jens Harald Herzberg, Gründer von Virtual Campaign.