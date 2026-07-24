Das Münchner Technologieunternehmen Wemolo und Aldi Süd bauen ihre Partnerschaft aus. In der Ausweitung des Feierabendparkens entstehen 81 neue Parkplätze in München.

Anwohner können dabei die Parkplätze vor Aldi-Filialen montags bis samstags ab 18:30 bis 8:30 Uhr am Folgetag nutzen. An Sonntagen geht das ganztägig.

5 Euro pro Nacht

Dafür muss man sich die Wemolo-App herunterladen oder die Webversion nutzen. Nach Eingabe des Kennzeichens kann ein Tarif ausgewählt werden. Eine Nacht kostet 5 Euro, sieben Nächte 25 Euro. Wer einen ganzen Monat – also 30 Nächte – einen Parkplatz nutzen will, zahlt 50 Euro.

Die teilnehmenden Aldi-Filialen sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt – von Berg am Laim über Schwabing und Feldmoching bis nach Hadern. Hier alle Standorte in der Übersicht:

Berg am Laim: Hermann-Weinhauser-Straße 90 — 13 Stellplätze

Neuperlach: Maximilian-Kolbe-Allee 1 — 15 Stellplätze

Trudering: Bognerhofweg 5 — 14 Stellplätze

Feldmoching-Hasenbergl: Lerchenauerstraße 240 — 10 Stellplätze

Hadern: Großhaderner Straße 44 — 12 Stellplätze

Schwabing-Freimann: Heidemannstraße 9 — 17 Stellplätze

Daten werden nach 24 Stunden gelöscht

Das Wemolo-System überprüft die Kennzeichen und gleicht sie mit den gebuchten Zeitfenstern ab. Nach 24 Stunden werden die Daten wieder gelöscht, sofern kein Verstoß vorliegt.

Wemolo und Aldi Süd haben bereits das Feierabendparken bereits nach Augsburg gebracht. Auch in Krefeld, im Allgäu und im Oberland gibt es das Projekt.