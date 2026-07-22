Der AV-Spezialist Screen Vision hat eine neue Installation für immersive Markenauftritte in seinem Portfolio. Das Stuttgarter Unternehmen präsentiert seinen „Immersive LED-Cube“, ILC, im Münchner Olympiapark.

Der ILC ist eine Event- und Werbeplattform als begehbarer Würfel. In einem modularen Aufbau eignet er sich sowohl für Indoor- als auch Outdoor-Einsätze. Nach Angaben von Screen Vision lässt er sich zudem an individuelle Anforderungen anpassen.

190 Quadratmeter LED

Insgesamt hat der ILC eine LED-Fläche von 190 Quadratmetern. Die Technologie ist in Decke, Wände und Boden verbaut.

Zudem gibt es ein LED-Eingangstor und auch die Außenwände bestehen aus Panels. So sollen alle Flächen als Eyecatcher im öffentlichen Raum fungieren und schon aus weiter Ferne sichtbar sein. Auch ein Soundsystem ist im ILC installiert.

Adidas als First-Mover

Für eine erste Kampagne wurde der ILC bereits gebucht. Adidas nutzt die Installation für eine Aktivierung im Rahmen einer WM-Kampagne im Münchner Olympiapark.

Laut Screen Vision war dabei bereits der Härtetest für den ILC zu bestehen: Bei 40 Grad und direkter Sonneneinstrahlung arbeite die eingebaute Klimatechnik unter Hochtouren – und hielt der Hitze Stand.