Shu Uemura, die japanische Make-up-Marke von L’Oréal, hat am neuen Flagship-Store in den Omotesando Hills in Tokio einen AI Mirror installiert. Entwickelt wurde die Installation von der AI-Mirror-Plattform Loook AI.

Das dahinterstehende Unternehmen Ffface Me entwickelt smarte Retail-Lösungen, die Customer Journey digital erweitern. Zuletzt stellte man im März 2026 eine ähnliche Technologie vor. Dabei handelt es sich um einen weiteren AI-Spiegel, in dem man Kleidung per AI digital anprobieren kann.

Echtes Spiegelglas mit integrierter AI

Anders als bei den bisherigen Smart-Mirror-Lösungen sitzt im nun vorgestellten Make-up-Lösung die AI-Schicht hinter echtem Spiegelglas statt auf einem Display: Somit sehen Kunden ihr tatsächliches Spiegelbild und keine Live-Aufnahme von sich.

Bei bisherigen Smart Mirrors erfasst eine Kamera das Bild und zeigt es auf einem Display. Der AI Mirror bei Shu Uemura basiert dagegen auf einem echten Spiegel, unter dessen Glas eine digitale AI-Schicht liegt.

Bedienung per Touch

Bedient wird die Installation über ein Touch-Interface im Design eines digitalen Make-up-Pinsels. Der Scan führt durch Gesichtsform, Gesichtsverhältnis und Merkmalsbalance bis zu einer persönlichen Face-ID-Zusammenfassung.

Daran anknüpfend listet der Spiegel Beauty-Produkte auf, die dazu passen, und schlägt vor, einen Termin bei einem Makeup-Artist im Shop zu buchen. Dann kann man die Empfehlungen ausprobieren.

Zudem kann per QR-Code die personalisierte Face-ID auf dem Smartphone gespeichert werden.