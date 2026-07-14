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Stadion-Screens

Iiyama rüstet Mainz 05 aus

In der Mewa-Arena des FSV Mainz 05 hängen rund 420 Iiyama-Displays. In einem großen Projekt stattete der Hersteller das Bundesligastadion digital aus. Auch die Steuerung der Inhalte läuft über ein CMS von Iiyama.
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Iiyama hat die Mewa-Arena in Mainz mit Screens ausgestattet. (Foto: invidis)
Iiyama hat die Mewa-Arena in Mainz mit Screens ausgestattet. (Foto: invidis)

In einem mehrjährigen Projekt, das bereits 2022 mit der Planung begann, stattete Iiyama die Mewa-Arena des FSV Mainz 05 aus. Dabei verbaute man rund 420 Monitore im gesamten Stadion. Die Screens hängen an den Kiosken, im Hospitality-Bereich und in den Konferenzräumen.

Das Modell LH6575UHS ist vorwiegend außen an den Kiosken angebracht. Die Montage der 65-Zoll-Screens waren die ersten Iiyama-Displays im Stadion.

Daraufhin verbaute man im Innenbereich der Kisoke die LH4354UHS-Variante mit 43 Zoll. Dann weitete man den Rollout auch auf andere Stadionbereiche aus. Im VIP-Bereich sind dabei alle Größen gemischt verbaut. Auch die Sponsorenrückwände im Eingangsbereich des Stadions sind Iiyama-Screens.

Die Screens hängen in den Kiosken des Stadions. (Foto: invidis)
Die Screens hängen in den Kiosken des Stadions. (Foto: invidis)

Die Displays stammen aus der LH54- und LH75-Serie des Herstellers. Die Diagonalen liegen zwischen 32 und 98 Zoll. In den Konferenzräume wurden zudem 15 Touchscreens der PE-Serie installiert. Mieter können diese somit interaktiv nutzen.

Weiterhin sind im Stadion auch Displays und LED-Walls anderer Hersteller im Betrieb. Das zentrale Content-Management-System stammt von Iiyama: Die Fremdhersteller-Geräte sollen laut Unternehmen künftig über die Iisignage-Box angebunden werden.

Auch im VIP-Bereich sind Iiyama-Displays installiert. (Foto: invidis)
Auch im VIP-Bereich sind Iiyama-Displays installiert. (Foto: invidis)

Installation war nur in den Sommerpausen möglich

Die Installation der Technik startete Ende 2023 im Public-Catering-Bereich. 2025 schloss man die Arbeiten im Zuge des umgebauten VIP-Bereichs ab. Die Projektverantwortlichen konnten dabei immer nur in der einmonatigen Sommerpause der Mewa-Arena ihre Arbeiten fort- und umsetzen.

Die Screens im Eingangsbereich sind Sponsorenrückwände im Einsatz. (Foto: invidis)
Die Screens im Eingangsbereich sind als Sponsorenrückwände im Einsatz. (Foto: invidis)

Laut Iiyama sind auch noch weiter Installationen in der Mewa-Arena geplant – etwa für Wayfinding oder in den Fluren zur Anzeige der Fluchtwege.

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