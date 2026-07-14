In einem mehrjährigen Projekt, das bereits 2022 mit der Planung begann, stattete Iiyama die Mewa-Arena des FSV Mainz 05 aus. Dabei verbaute man rund 420 Monitore im gesamten Stadion. Die Screens hängen an den Kiosken, im Hospitality-Bereich und in den Konferenzräumen.

Das Modell LH6575UHS ist vorwiegend außen an den Kiosken angebracht. Die Montage der 65-Zoll-Screens waren die ersten Iiyama-Displays im Stadion.

Daraufhin verbaute man im Innenbereich der Kisoke die LH4354UHS-Variante mit 43 Zoll. Dann weitete man den Rollout auch auf andere Stadionbereiche aus. Im VIP-Bereich sind dabei alle Größen gemischt verbaut. Auch die Sponsorenrückwände im Eingangsbereich des Stadions sind Iiyama-Screens.

Die Displays stammen aus der LH54- und LH75-Serie des Herstellers. Die Diagonalen liegen zwischen 32 und 98 Zoll. In den Konferenzräume wurden zudem 15 Touchscreens der PE-Serie installiert. Mieter können diese somit interaktiv nutzen.

Weiterhin sind im Stadion auch Displays und LED-Walls anderer Hersteller im Betrieb. Das zentrale Content-Management-System stammt von Iiyama: Die Fremdhersteller-Geräte sollen laut Unternehmen künftig über die Iisignage-Box angebunden werden.

Installation war nur in den Sommerpausen möglich

Die Installation der Technik startete Ende 2023 im Public-Catering-Bereich. 2025 schloss man die Arbeiten im Zuge des umgebauten VIP-Bereichs ab. Die Projektverantwortlichen konnten dabei immer nur in der einmonatigen Sommerpause der Mewa-Arena ihre Arbeiten fort- und umsetzen.

Laut Iiyama sind auch noch weiter Installationen in der Mewa-Arena geplant – etwa für Wayfinding oder in den Fluren zur Anzeige der Fluchtwege.