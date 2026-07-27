Rewe hat am 16. Juli den ersten Zooroyal Tierfachmarkt in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Auf 1.400 Quadratmetern Fläche gibt es alles für den Haustierbedarf. Den Markt in der Düsseldorfer Straße „In den Diken“ betreibt Simon Bacher, der bereits einen Rewe-Markt in Haan führt.

Bislang gab es Zooroyal ausschließlich mit an vier Standorten im Raum Hamburg. Die vier Pilotmärkte im Raum Hamburg haben dabei die Erwartungen von Rewe damals bereits deutlich übertroffen. Das Unternehmen kündigte deshalb den bundesweiten Rollout des Konzepts für 2026 an. Die Eröffnung in Düsseldorf ist dabei der nächste Schritt.

Zuvor hatte der Fachhandel rund um die vierbeinigen oder gefiederten Freunde des Menschen ausschließlich einen Online-Handel.

2027 zieht Tierarzt ein

Ein Schwerpunkt des Marktes liegt auf Tiergesundheit: Eine rund 200 Quadratmeter große Gesundheitswelt bietet Produkte und Beratung rund um Gelenk-, Verdauungs- und Fellgesundheit. Ab 2027 zieht dort zudem eine Tierarztpraxis von Medivet ein.

Das Sortiment umfasst dabei mehr als 15.000 Artikel für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel, Reptilien, Pferde und Fische. Ein Farbleitsystem auf dem Filialboden führt zu den gesuchten Produkten je nach Haustier.

Katzen-Erlebniswelt & Hundewaschstation

Das Angebot wird zudem um eine Aquaristikabteilung mit Schau- und Verkaufsaquarien sowie einer Katzen-Erlebniswelt ergänzt. Zu den Services zählen außerdem ein Fell-Spa, ein SB-Waschsalon, eine Hundewaschstation sowie Snackbars.

„Mit dem neuen Fachmarkt haben wir in Düsseldorf einen Ort geschaffen, an dem sich Tierfreundinnen und Tierfreunde inspirieren lassen, beraten werden und alles für das Wohl ihrer Tiere finden“, sagt Marcel Bersch, Geschäftsführer von Zooroyal.

Laut Rewe Group stehen 2026 noch weitere Standorte vor der Eröffnung. Der nächste Zooroyal entsteht demnach in Osnabrück.