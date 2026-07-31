Umdasch The Store Makers hat in der Wiener Wipplingerstraße einen Brot-Store ganzheitlich entworfen und ausgestattet – mit digitaler Bestell- und Informationstechnik.

Im Laden mit dem Namen „im Brot – Der Sandwich Store“ ergänzen zwei Selbstbedienungsterminals und zwei Displays hinter der Theke den klassischen Verkauf über den Tresen. Der Store eröffnete am 15. Juni dieses Jahres.

Brot als Gestaltungsidee

Im Zentrum des Konzepts steht das Brot selbst und das Handwerk dahinter. Die weiche, formbare Brotstruktur diente als Vorlage für organische Formen im gesamten Interieur.

Eine reliefartige Wandgestaltung erinnert an die Textur von gegärtem Teig und wird von einem grafischen Markenlogo ergänzt. Sitznischen mit runden Formen und eine klare Produktpräsentation lenken den Blick auf Sandwiches und Backwaren.

„Unser Ziel war es, den Qualitätsanspruch der Brote auch im Design widerzuspiegeln“, sagt Phillip Zipfinger, Store Consult bei Umdasch The Store Makers in Amstetten.

Eine Begrünung über dem Raum und kugelförmige Leuchten runden das Materialkonzept ab. Mit dem Projekt zeigt Umdasch, wie digitale Lösungen in einem ganzheitlichen Store-Konzept eingebunden und zu den wichtigen Touchpoints werden.