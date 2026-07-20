Zum 1. Juli 2026 startete eine neue Stiftungsprofessur an der Universität Hamburg. Die frische berufene Professorin Theresa Bockelmann forscht und lehrt dabei zu „Digital Transformation in Retail“. Edeka fördert die sechsjährige Professur.

Dabei will die Juniorprofessorin gemeinsam mit Studenten untersuchen, wie Unternehmen ihre digitale Transformation gestalten. Die Themen reichen von der Entwicklung von AI-Produkten über organisationsweite Digital-Strategien bis hin zum Management hybrider Neuerungen.

Fokus auf Praxis & internationalem Austausch

In ihrer Forschung will Theresa Bockelmann praxisnah und international arbeiten. Nach eigenen Angaben tauscht sie sich mit Kollegen von der Arizona State University, der University of Notre Dame und der IT University of Copenhagen aus. In ihren Veranstaltungen will sie zudem anhand echter Unternehmensdaten, unter anderem von Edeka, aktuelle Fälle diskutieren.

„Die digitale Transformation bietet enorme Chancen für den Einzelhandel und ist der entscheidende Faktor für Unternehmen, um zukunfts- und wettbewerbsfähig zu bleiben. Fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse können die Innovationsfähigkeit einer ganzen Branche beeinflussen“, sagt Theresa Bockelmann.

Zuvor bei International University

Vor ihrer Berufung an die Universität Hamburg war Theresa Bockelmann Ko-Leiterin des AI-Forschungsinstituts an der International University. Außerdem war sie als Unternehmenstrainerin aktiv. Berufserfahrung sammelte sie in einer führenden Unternehmensberatung und im Start-up-Bereich.

Zuvor studierte sie Internationales Management und promovierte zu organisationalen Strategien und deren Einfluss auf die Digitalisierung der Retail-Branche.