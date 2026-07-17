Walldecaux, das deutsche Tochterunternehmen des weltweiten Marktführers JC Decaux, nimmt 42 zusätzliche Digitale City Light Boards, DCLB, in Berlin in Betrieb. Damit wächst die Anzahl in der Hauptstadt auf 100 DCLB.

Dabei wurden ältere analoge Boards nicht mehr erneuert, sondern digital aufgerüstet. Der Umbau war Ende 2025 abgeschlossen. Seit 2026 sind nunmehr ausschließlich digitale Boards buchbar.

Die neuen DCLBs sind laut Walldecaux auch technologisch auf dem neuesten Stand: Sie lösen höher auf, zeigen starke Effekte und verbrauchen weniger Energie als die vorherige Generation digitaler Flächen.

Die Boards sind über die ganze Hauptstadt verteilt. Sie erstrecken sich von Altglienicke über Mariendorf bis nach Spandau ganz im Westen Berlins. Dabei stehen sie entlang der frequentierten Straßen an Verkehrsachsen.

„Die nun insgesamt 100 Digital City Light Boards in Berlin sind der Maßstab für echte Sichtbarkeit von Marken und Kampagnen“, sagt Dorota Karc, Deputy Director Digital & Programmatic bei Walldecaux. „Die Integration der digitalen Boards in die programmatische Vermarktung und das digitale Ökosystem ist selbstverständlich.“