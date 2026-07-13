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Warsaw Stage

800 Quadratmeter großer DooH-Screen in Warschau

Digital Network präsentiert den mehr als 800 Quadratmeter großen LED-Bildschirm „Warsaw Stage“ im Einkaufszentrum Złote Tarasy. Er ist einer der größten DooH-Bildschirme in Europa.
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Neu in Polen: der DooH-Screen "Warsaw Stage" (Bild: Digital Network)
Neu in Polen: der DooH-Screen „Warsaw Stage“ (Bild: Digital Network)

Digital Network hat die „Warsaw Stage“ in Betrieb genommen, eine mehr als 800 Quadratmeter  große, dreiseitige DooH-LED-Wall, die zu den größten in Europa zählt.

Die Installation befindet sich am Eingang des Einkaufs- und Unterhaltungskomplexes „Złote Tarasy“ neben dem Warschauer Hauptbahnhof und ist als markante DooH-Plattform für Werbung, kulturelle Veranstaltungen und groß angelegte Markenaktivierungen konzipiert. Das Unternehmen bezeichnet sie als seine bislang größte Investition im Super-Premium-DooH-Sektor.

Entwickelt für immersive Kampagnen

Das Display wurde speziell für anamorphotische 3D-Inhalte entwickelt und ermöglicht es Werbetreibenden, auf den drei miteinander verbundenen LED-Flächen immersive 3D-Kampagnen zu fahren. Laut Digital Network soll das Format Inhalte generieren, die über den physischen Standort hinaus über soziale Medien, Online-Videos und Earned Media verbreitet werden.

Der Screen "Warsaw Stage" ist 800 Quadratmeter groß. (BIld: Digital Network)
Der Screen „Warsaw Stage“ ist 800 Quadratmeter groß. (BIld: Digital Network)

„Die Außenwerbung tritt in eine neue Ära ein“, sagte Agnieszka Godlewska, Vorstandsvorsitzende von Digital Network. „Neben ihrer Rolle als Massenmedium entwickelt sie sich zu einer erlebnisorientierten und wirkungsvollen Plattform sowie zu einer natürlichen Quelle für Resonanz in sozialen und Earned Media.“

Das Unternehmen erklärte, dass „Warsaw Stage“ zu einer wachsenden Zahl von markanten digitalen Installationen in Großstädten gehört, in denen großformatige LED-Displays zu Anziehungspunkten für Markeneinführungen, öffentliche Veranstaltungen und digitale Kunst geworden sind.

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