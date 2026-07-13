Eine traditionsreiche Partnerschaft wird fortgesetzt: Heute hat die BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, gemeinsam mit Außenwerber Wall an der Bushaltestelle Spandauer Straße/Marienkirche eine neue Test-Wartehalle in Betrieb genommen.

Sie ist unter anderem mit einem DooH-Display im City-Light-Format, einem weiteren Display für die digitale Fahrgastinformation, USB-Lademöglichkeiten, Free Wifi, Solarpanels auf dem Dach und einer direkten Sprechverbindung zur Sicherheitsleitstelle der BVG ausgestattet. Laut den Unternehmen verfügt die Test-Wartehalle damit in Deutschland über einen einzigartigen Funktionsumfang.

Sicherheitskamera als Option

Die Haltestelle wurde mit großer Prominenz in Betrieb genommen, mit Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner, Verkehrssenatorin Ute Bonde, BVG -Vorstandsvorsitzendem Henrik Falk sowie dem Gesellschafter von Wall und Co-CEO von JC Decaux, Jean-François Decaux. Dieser kommentiert: „Wartehallen sind die Visitenkarten der Verkehrsunternehmen. Design, Komfort und Funktionalität einer Wartehalle sind entscheidend für die Attraktivität des Öffentlichen Personennahverkehrs.“

Was alle Beteiligten betonten: den Sicherheitsaspekt. Daher ist die Haltestelle auch mit einer Kamera-Option ausgestattet. Im aktuellen Betrieb ist aber nur eine Attrappe eingesetzt. DooH- und Retail-Media-Betreiber wissen, wie empfindlich deutsche Passanten und Kunden auf Kameraüberwachung reagieren.