Sportliche Großveranstaltungen wie die Fußball-WM sein ein ideales DooH-Betätigungsfeld, um aktuelle, relevante Inhalte in den öffentlichen Raum zu bringen – wie es Ströers Tor-Alarm dieses Jahr wieder in Zusammenarbeit mit der Telekom gezeigt hat

Für diese Weltmeisterschaft gibt es eine ähnliche Aktion auch in Österreich: Gemeinsam mit dem ORF bringen die vier Außenwerber Gewista, Ankünder, Progress und PSG Bilder des Fifa World Cups auf Digital-out-of-Home-Screens.

Vom 18. Juni bis zum 20. Juli werden täglich in der Früh die besten Tor-Szenen des ORFs aus der vorangegangenen WM-Nacht auf digitalen City Lights in vier Städten gezeigt. Diese sind je nach Wirkungsort zwischen den Außenwerbern aufgeteilt: Gewista sendet in Wien, Ankünder in Graz, Progress in Salzburg und PSG in Klagenfurt. Insgesamt sind die Tor-Szenen auf mehr als 250 Screens zu sehen.

Ein Jahr Planung

Martin Szerencsi, interimistischer Sportchef und Legal Advisor im ORF Sport, kommentiert: „Für den ORF ist die Erweiterung seiner Formate in den öffentlichen Raum abseits von TV, Radio und Online sehr attraktiv und die Partnerschaft zukunftsweisend für den österreichischen Medienstandort.“

Nach Angaben der beteiligten Außenwerber können die WM-Szenen im öffentlichen Raum ideal Reichweite und Relevanz verbinden. Von der Idee zur Umsetzung dauerte es rund ein Jahr. Ideengeber und Initiator war Dieter Weber, Geschäftsführer von Ankünder. Er ergänzt: „Wir zielen darauf ab, damit wieder unsere OoH-Innovationsführerschaft zu behaupten, unsere Medien aufmerksamkeitsstark zu positionieren und Interesse bei den Kunden für außergewöhnliche Kampagnen zu wecken. Wie in einem Spitzensport-Team haben wir dank Technologie von ORF und Gewista ganz nach dem Motto, ‚einer für alle und alle für einen‘, ein beispielgebendes Projekt realisiert.“

Sportticker mit der Kleinen Zeitung

Neben den ORF-Torszenen ging Ankünder außerdem eine Kooperation mit der Kleinen Zeitung für einen WM-Newsticker ein. Mehrmals täglich werden aktuelle News und Updates zum Turnier, bereitgestellt durch die Sportredaktion der Kleinen Zeitung, auf den DooH-Screens in der Grazer Innenstadt angezeigt.

„Journalismus endet nicht an der Zeitung oder am Smartphone. Gemeinsam mit dem Ankünder bringen wir aktuelle, verlässliche WM-Informationen dorthin, wo täglich tausende Menschen unterwegs sind. Diese Verbindung aus hochwertigem Content und digitaler Außenwerbung zeigt, wie innovative Partnerschaften den Mehrwert für alle Grazer:innen steigern können,“ sagt Xenia Daum, Geschäftsführerin der Kleinen Zeitung.