Azerion Austria hat gemeinsam mit Dentsu Austria und Brau Union die erste crossmediale Gamification-Kampagne für Digital-out-of-Home in Österreich realisiert. Für die Getränkemarke Stibitzer läuft seit 27. Juli das interaktive Gewinnspiel „Foxquest“ auf 57 DooH-Screens im Netzwerk des österreichischen Außenwerbers.

Passanten steuern dabei das Spiel live per Smartphone, indem sie zuvor einen QR-Code scannen. Im Spiel navigieren die Nutzer durch eine Jump-and-Run-Reise über die Wiener Skyline und lernen dabei die neuen Stibitzer-Sorten kennen. Wer Punkte sammelt, gewinnt Sofortpreise, Merchandise oder einen Jahresvorrat Stibitzer. An vier Highlight-Standorten in Wien wurden die Screens zudem für zwei Wochen exklusiv gebrandet.

Spielinhalte auch im normalen Loop

Auf weiteren Screens im Azerion-Netzwerk läuft die Kampagne im klassischen Loop, ebenfalls mit Code-Scan spielbar. Zusätzlich ist das Spiel auf der Stibitzer-Website eingebunden. Nach eigenen Angaben erreicht die Kampagne rund 60 Millionen Kontakte auf den 57 Screens.

„Mit dieser Kampagne zeigen wir, wie viel Potenzial in Digital-out-of-Home steckt, wenn man es konsequent interaktiv denkt“, sagt Christoph Miesbauer, Sales Director bei Azerion.