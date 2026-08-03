Während die Hitze Europa im Sommer 2026 in Atem hält, bringen erste weihnachtliche Neuigkeiten aus Österreich etwas Abkühlung mit. Der Außenwerber Monitorwerbung und die Magmag Group kündigen für die Weihnachtssaison, ihre Kooperation aus dem vergangenen Jahr auszubauen.

Die Magmag Group veranstaltet die Wiener Weihnachtsdörfer sowie die Lichtergärten Imperial Lights in Schloss Schönbrunn und Illumina in Schloss Laxenburg. Beide Schlösser sind neben den Weihnachtsdörfern auf dem Stephansplatz, dem Schwarzenbergplatz und dem Alten AKH DooH-Standorte im Netzwerk von Monitorwerbung.

Zur Weihnachtssaison 2025 stellten Veranstalter und Außenwerber erstmals digitale Stelen als Werbeflächen in der österreichischen Hauptstadt auf. Laut den Verantwortlichen erzielten die Flächen eine hohe Aufmerksamkeit, weshalb man die Kooperation für 2026 ausbaute.

Vermarktung startete bereits im Juni

Das Weihnachts-DooH-Netzwerk erreicht dabei laut Monitorwerbung mehrere Millionen Bruttokontakte. Die Vermarktung der 10-Sekunden-Slots läuft exklusiv über den österreichischen Anbieter und startete bereits im Juni. Ein stark umkämpftes viertes Quartal in der Werbebranche ist dabei der Hauptgrund.

„Die Weihnachtszeit ist eine der emotionalsten und aufmerksamkeitsstärksten Phasen des Jahres. Umso mehr freut es uns, gemeinsam mit der Magmag Group attraktive digitale Werbeumfelder zu schaffen“, sagt Wolfgang Pernkopf, Director of Sales bei Monitorwerbung.