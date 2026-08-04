Eletromidia und Impulso starten eine Kooperation, die Out-of-Home mit Retail Media in Apotheken verbindet. Die Partnerschaft begleitet Konsumenten vom ersten Werbekontakt bis zum Checkout im Laden.

Die Vereinbarung verknüpft Eletromidias urbanes DooH-Netzwerk aus Straßenmöbeln und Aufzug-Screens mit Impulsos Instore-Displays bei RD Saúde. Marken spielen so Kampagnen rund um einzelne Apothekenstandorte aus und setzen die Kommunikation im Geschäft fort.

3.000 Filialen in allen Bundesstaaten

RD Saúde gehören die Marken Raia und Drogasil. Nach Umsatz und Marktkapitalisierung ist das Unternehmen der größte Drogerie-Betreiber Lateinamerikas und betreibt mehr als 3.000 Filialen in allen 27 brasilianischen Bundesstaaten.

Kampagnen passen sich an Standort, Tageszeit und Wetter an. Bei Kälte oder Regen rücken Screens Grippemittel und Vitamine in den Vordergrund, an heißen Tagen Sonnenschutz und Hautpflege. Morgens laufen Botschaften zu Energie und Wohlbefinden, abends Werbung für Entspannung und Schlaf.

Verkaufsdaten steuern die Optimierung

In den Filialen erreichen Marken mehrere Touchpoints, darunter Schaufenster-Displays, Gesundheitsinhalte sowie Screens an Beratungstheken und Kassenbereichen. Ein Closed-Loop-Messmodell verknüpft Kampagnenausspielung mit Verkaufsdaten und zeigt, wie sich Mediaeinsatz auf Käufe auswirkt.

Das Netzwerk deckt 36 brasilianische Märkte ab, darunter São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife und Fortaleza. Insgesamt umfasst das Ökosystem 903 RD-Saúde-Filialen und mehr als 14.000 vernetzte Screens.