Im Gegensatz zu den meisten anderen Projekten, ist die LED-Installation im Westgate Las Vegas Superbook bereits drei Jahre alt. Aber die Installation zählt heute noch zu den eindrucksvollsten indoor LED-Projekten. Die Christie 2,5mm LED Wall ist 61m breit und 6m hoch und zählt mehr als 65 Millionen Pixel.

Die LED-Cabinets wurden in 75 flache Säulen und 62 gebogenen Säulen an der Wand befestigt. Eien Herausforderung war den Spalt zwischen den flachen und gebogenen Cabinets so gering wie möglich zu halten – der Integrator HB Communications nutzte RP Visual Halterungen für ein durchgängiges 0,025 mm Spaltmaß. (kurzes Video)

Der Content umfasst ausschließlich TV-Livefeeds mit Sportübertragungen. Denn das Investment zahlt sich nur aus, wenn genug Gäste in ihr Geld (ver)wetten. Nach drei Jahren Betrieb sind die Betreiber überaus zufrieden.

