Auch wenn Samsung sich mit Verkaufszahlen wie üblich zurückhält, Samsung Flip hat einen spürbaren „Impact“ auf dem Corporate Digital Signage Markt hinterlassen. Die Einfachheit der Bedienung, die Positionierung als digitales Flipchart und der für ein professionelles Digital Signage-Produkt attraktive Preis haben zum Erfolg beigetragen.

Überrascht war der Markt wie ausgereift die erste Generation des Samsung Flip bei Launch schon war. In der Vergangenheit war man in Südkorea oft ein wenig zu schnell am Markt. So war die erste Generation von SoC noch in vielen Funktionen verbesserungswürdig. Doch beim Flip funktionierte es von Anfang an. Die wenige Kritik am Markt betrifft primär den Standfuß, ein Gewerk bei dem es Samsung als Elektronikanbieter sicherlich an notwendiger Erfahrung fehlt. Doch 3rd Party Anbieter bieten schon reichlich Alternativstandfüße an.

Seit Ende des Sommers setzt Samsung in einer großen B2B-Kampagne auf Oliver Kahn als Testimonial und Anzeigen in Nachrichten-, Wirtschafts- und Kommunikationspublikationen. Mit einem in der Digital Signage-Industrie bisher nicht gesehenen Werbeaufwand wird Samsung Flip beworben.

Der Wettbewerb hat bisher noch keine Antwort auf den Samsung Flip gefunden. Man fokussiert sich lieber auf den Premium-Bereich mit Interactive / UCC-Lösungen. Denn der temporäre Marktaustritt von Microsoft mit dem Surface Hub hat eine große Lücke hinterlassen. Erst im Laufe des Jahres 2019 kann Microsoft den Nachfolger Surface Hub 2 liefern. Eigentlich wird der Surface Hub 2 erst 2020 wirklich interessant, wenn auch die neue Software-Lösung verfügbar sein wird.

So fokussieren sich NEC mit dem Infinity Board oder Sharp mit dem Big Pad den durch Microsoft „angefixten“ Markt zu bedienen und überlassen Samsung und einigen billigen chinesischen Lösungen den Einstiegsmarkt.

Es wird interessant zu beobachten sein, welche Lösungen der Markt auf der kommenden ISE 2019 als Antworten auf Samsung Flip findet. Denn eines ist unbestritten, so wie Microsoft den Premium-Markt für interactive UCC-Boards entwickelt hat, hat Samsung digitale Whiteboards demokratisiert. Ob Agenturen oder Hotels, bei immer mehr Mittelständlern zieht mit Samsung Flip die erste professionelle Digital Signage-Lösung in das Unternehmen ein.