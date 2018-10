So oder so ähnlich scheint es auch bei World Duty Free in London Heathrow zu laufen. Für die Eröffnung des Terminals im Juni 2014 entwickelte WDF eine kreative digitale Promotion-Installation. Eine kreative Videowall mit zwölf LCD-Displays wurde vor eine wandfüllende LED-Wall installiert.

Die LED-Fläche umrahmt die Videowall und schafft mit Komplementärfarben zum Digital Signage Content Sichtbarkeit von großer Entfernung. Eine gute Idee die offensichtlich auch den Brands gefällt. Die Videowall ist durchgehend mit Kampagnen belegt inklusive Produktständer und PoS-Plakaten.

Doch die Videowall ist sowohl technisch (mangels Kalibrierung) als auch konzeptionell in die Jahre gekommen. Immer öfter werden Kampagnen nicht formatfüllend ausgespielt (schwarze Streifen) oder sogar das selbe Motiv auf allen Screens gezeigt (chinesische Visa Kampagne). Eigentlich Schade, denn wir mögen das LCD/LED-kombinierte Digital Signage Konzept