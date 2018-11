Natürlich spielt LED Indoor und Outdoor eine ganz andere Rolle als in Europa. Nicht nur weil das Herz der LED-Industrie Shenzhen nur eine 20 Minuten Schnellzugfahrt von der neuen Kowloon Station (invidis Bericht) entfernt ist, sondern primär, weil Bauregularien vieles zulassen, was in europäischen Regionen undenkbar wäre. Aber auch die oft viel kleineren Verkaufsflächen bedürfen kreativer Lösungen jenseits von 16:9 Screens.

In Bezug auf DooH setzt Hongkong mit einigen wenigen Ausnahmen zurzeit keine Benchmarks. So hält Werberechteinhaber JC Decaux seit mehreren Dekaden die Rechte in der Metro von Hongkong. Der Vertrag wurde im Sommer erst wieder verlängert mit dem Versprechen die Metrostationen der Stadt weiter zu digitalisieren (invidis Bericht). Trotzdem haben wir ein paar DooH-Highlights gefunden.

Ein Digital Signage Diamanten haben wir im benachbarten Macau entdeckt. Die Casinometropole steht immer im Schatten von Las Vegas obwohl die Casino-Umsätze ein Vielfaches höher als in Nevada liegen. Im ersten Halbjahr 2018 erzielten die 41 Casinos in Macau den fünffachen Bruttoumsatz von Las Vegas. Hier wird primär von Festlandchinesen gespielt und nebenher auch geshoppt. Die Einkaufszentren sind teilweise brandneu und mit dem besten an Digital Signage ausgestattet das zurzeit erhältlich ist. Das absolute Highlight ist der neue Apple Store dem wir eine eigene große Geschichte bei invidis spendieren.

Mehr dazu in den kommenden Tagen bei invidis.de. Für einen ersten emotionalen Einblick und Überblick einige Impressionen von Hongkong.