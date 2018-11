Mercedes Me Totgesagte leben länger - innerstädtisches Auto-Showroom Konzept lebt

Samstagmittag 3. November in Central Hongkong – der Mercedes me Store platzt aus allen Nähten. Nicht primär Besucher die einen Kaffee wollen, sondern vornehmlich Beratungsgespräche. Eine neue G-Klasse – natürlich mattschwarz mit AMG-Vollausstattung – nimmt den Großteil der für ein Fahrzeug reservierten Fläche im Showroom ein.

Es bleibt wenig Platz für Experience – die Mehrzahl interessiert sich für einen neuen Mercedes. So auch ein Rolls-Royce Fahrer, der mit seiner Limousine direkt einen Platz vor dem Store ergattert hat. Er lehnt Wasser und Kaffee ab, er will offensichtlich ein Fahrzeug kaufen.

Mehr bekommen wir nicht mit, wir sind von der Frequenz überrascht und passen sichtbar nicht zur Zielgruppe des als City-Experience geplanten Storekonzepts. Nach unserem Verständnis hat Mercedes den Roll-out des Store Konzepts mangels Erfolges eingestellt. Es sollten einst 40 Mercedes me Stores bis 2020 weltweit eröffnet werden (invidis Bericht), existierende Standorte wurden aber abgebaut oder mit veränderten Konzept wiedereröffnet.

Sicherlich bedarf das Konzept Cafe plus Store einer Neuausrichtung. Aber für gewisse Standorte – wie hier in Hongkong – scheint es weiterhin aufzugehen. Nur die in die Frontfassade integrierte LED-Wand zeigt schon deutlich ihr Alter und bedarf eines Austausches. Die pontiellen G-Klasse Käufer lassen sich davon aber nicht abhalten.