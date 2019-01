Ab sofort vermarktet Goldbach Germany DooH-Netzwerker von Cittadino. Der bisherige Etathalter 7Screen unterlag Goldbach Ende 2018 in der Cittadino Ausschreibung. Die DooH-Netzwerke des 100-prozentiges Tochterunternehmens der Tank & Rast Gruppe erzielen deutschlandweit über 240 Millionen Werbemittelkontakte pro Monat. Mehr als 9.000 Screens primär an Autobahnen, aber auch an Flughäfen, Einkaufszentren und in Innenstädten umfasst der Etat.

Frank Möbius, Geschäftsführer von Goldbach Germany: „Wir freuen uns, mit Cittadino einen weiteren reichweitenstarken Partner gewonnen zu haben. Die Touchpoints von Cittadino ergänzen unser bestehendes Portfolio perfekt, insbesondere beim übergreifenden technologischen Vermarktungsansatz des Inventars.“

Goldbach bietet seinen Kunden in Deutschland ein breites Vermarktungsportfolio in den Bereichen TV, Online Video, Smart TV und Digital out of Home (DOOH) an. Im DOOH-Bereich konnte vor kurzem das Inventar im Mall-Channel auf über 50 Einkaufszentren ausgebaut werden. Weitere Flächen zur DOOH-Vermarktung finden sich in Fitness-Studios, Drogerie- und Getränke-Märkten, Sportfachgeschäften sowie Taxen.

Shopping Center: Visual Art steigt in den deutschen DooH-Markt ein

Mit diesem Schritt baut Goldbach sein DOOH-Portfolio weiter aus. Künftig können Goldbach-Kunden auf mehr als 530 Millionen DOOH-Werbekontakte monatlich zugreifen.