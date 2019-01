invidis lädt dazu am 6 Februar 2019 im Rahmen der DSS ISE einen Hidden Content Champion auf die Bühne. Seit mehreren Jahrzehnten produziert und managed der Schweizer Andy Bohli Content für globale Premiummarken und Filmstudios. Im Gespräch mit DSS Chairman Florian Rotberg erläutert Andy Bohli Hintergründe zur Digital Signage Content-Produktion von globalen Kampagnen, berichtet über Best Practice und beschreibt die größten Fehler.

Für eine Schweizer Uhrenmarke liegt zum Beispiel die Herausforderung darin, Inhalte für Digital Signage Touchpoints von 200px bis 5000px zu produzieren, in 20 verschiedenen Auflösungen und Aspect Ratios. Im Kinobereich besteht ein Filmstudio auf genau fünf Wörtern pro Zeile, sowohl auf kleinen quadratischen Displays wie auch auf 7m breiten LED-Installationen. Was kann davon automatisiert angepasst werden oder von Digital Asset Management Plattformen optmiert ausgespielt werden?

Was ist zu beachten und wie verändert sich die Rolle der Medienplattformen aus Sicht der Marken? Was gestern die Homepage war ist heute Social Media. Was wird aus Kinowerbung in Zeiten von Netflix. Und wieviel Dynamik ist in DooH erlaubt? Wie managen Dienstleister digitalen Content für Filmstudios und Luxusmarken weltweit und warum Batman und Batwomen auf digitalen Postern nicht gleichberechtigt sind. Über diese Themen und mehr diskutieren Andy Bohli und Florian Rotberg auf der DSS ISE 2019.