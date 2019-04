invidis Interview mit Broadsign CEO „Fusionen und Übernahmen spielen in Zukunft eine wichtige Rolle“

Herr Smith, wie sieht die Vision von Broadsign für das kombinierte Geschäft aus?

Broadsign ist der Marktführer bei digitalen Out-of-Home-Marketing-Plattformen, während Ayuda der führende Anbieter von Out-of-Home-Enterprise Business-Software ist. Gemeinsam ist es unser Ziel, die OoH-Geschäftsprozesse zu rationalisieren, damit Kunden ihren gesamten Bestand (Inventory) von einer Plattform aus verwalten und verkaufen können.

Für Out-of-Home-Netzwerkbetreiber, die über eine Mischung aus klassischem und digitalem Inventar verfügen, ermöglicht die kombinierte Stärke von Broadsign und Ayuda nun die Verwaltung, den Verkauf und die Bereitstellung aller ihrer Werbeinhalte eines einzigen Lösungsanbieters.

Planen Sie die Zusammenführung von Broadsign und Ayuda zu einer DooH-Plattform?

Es ist noch etwas früh, um genau zu sagen, wie unsere Plattformen zusammenarbeiten werden. Wir haben ein gemeinsames Integrationsteam mit Mitarbeitern beider Unternehmen entwickelt, die daran arbeiten werden, Wege zu finden, wie wir unser Angebot verbessern und die Vorteile der zahlreichen Produkte von Broadsign und Ayuda nutzen können.

Im Gegensatz zu jeder anderen OoH-Branchenlösung bietet Broadsign plus Ayuda die umfassenste und am Markt bestens bewährte Lösung für die Verwaltung, den Verkauf und die Bereitstellung digitaler oder klassischer OoH-Inventare an. Ergänzend ermöglichen unsere innovativen Programmatic-Tools Nutzern neue Möglichkeiten zur Umsatzoptimierung für DooH.

Wie ist das Feedback bestehender Kunden – in Europa zum Beispiel werden JCDecaux und Ströer schließlich auf derselben Plattform arbeiten?

Die Nachrichten wurden von unseren Kunden gut angenommen. Während dieses Prozesses werden wir eng mit ihnen zusammenarbeiten, um ihre Bedürfnisse und Ziele wirklich zu verstehen und sicherzustellen, dass wir ihnen erstklassige OoH-Lösungen anbieten.

Wo sehen Sie Broadsign in fünf Jahren?

Diese Akquisition ist für uns ein transformatives Ereignis und markiert einen explosiven Meilenstein für uns. Und wir hoffen, diese Dynamik fortzusetzen. Wir glauben, dass Fusionen und Übernahmen in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden, da dieses Wachstum unsere organische Entwicklung sehr gut ergänzt. Mit führenden Technologien im Bereich der digitalen und statischen OoH, der direkten und programmatic Werbevermarktung – und wer weiß, welche anderen Technologien in fünf Jahren zur Verfügung stehen – freuen wir uns darauf, eine Schlüsselrolle beim weiteren Wachstum der OoH-Branche zu spielen.