Das Kopenhagener Start-up Airtame erweitert das Angebot kabelloser Bildschirmübertragung um einen PoE-auf-USB Adapter. Wireless Presenter Dongles benötigen eine Stromversorgung und eine stabile Netzwerkverbindung – beides lässt sich einfach gemeinsam über eine PoE-Anbindung realisieren. Die Verbindung von Notebook, Tablet oder Smartphone zum Adapter erfolgt natürlich weiterhin kabellos.

Airtame ist eine kleine Erfolgsgeschichte: Als David gegen Goliaths (Barco Clickshare, Apple Airplay etc) haben die Dänen es in den vergangenen zwei Jahren geschafft, einen Fuß in den Markt professioneller Wireless Adapter zu bekommen. Einige 100.000 Adapter wurden bereits verkauft.

Airtame positioniert die selbstentwickelte Lösung als Hybridanwendung. Neben Wireless Presentation können die Adapter auch als Digital Signage Lösung genutzt werden. So verwandeln sich Displays in Meetingräume zu Corporate Information-Boards.