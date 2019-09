Wenige Einzelhandelsbereiche sind bereits im Backoffice so stark digitalisiert wie Apotheken. Apotheken bestellen mehrmals täglich Arzneimittel bei ihren Großhändlern. Ab 2020 werden dann endlich auch mit eRezepten ein volldigitaler Prozess möglich sein.

Mit der Einführung von Kommissionierautomaten (Roboter-gesteuerte Logistiklösung) kamen auch die ersten Touchscreens in den Verkaufsraum und mit ihn neue PoS-Konzepte. Invidis hat sich vergangene Woche auf der Expopharm und dem deutschen Apothekertag in Düsseldorf umgeschaut und mit Experten das Potential von Digital Signage diskutiert.

In zwei Düsseldorfer Messehallen war gefühlt an jedem zweiten Stand Digital Signage, Kommissionierautomaten und Self-Service Kioske ausgestellt. Fünf der sieben Guided Tours des Messeveranstalters drehten sich ausschließlich um die Digitalisierung von Apotheken. Kaum eine Rolle spielten auf der Messe klassisches Apotheken-TV Angebote, die seit Beginn von Digital Signage immer wieder als idealer Use-Case präsentiert wird. ApoVid war mit 7 anderen Digitalanbieter in einer Lounge präsent, mehr Aufmerksamkeit erzeugte der Instore-Media Apotheken Spezialist Accenta. Die Hamburger bieten dedizierte Instore-TV und Instore-Radio Lösungen für Apotheken an.

Displayanbieter waren in Düsseldorf nicht mit eigenem Stand vertreten, Displays von Dynascan, Iiyama, Philips und Samsung befanden sich allerdings an vielen Ständen von deutschen und europäischen Ladenbauer und Digitalexperten. Die Displays waren teilweise schlecht kalibriert und qualitativ traurigen Content ausgestellt.

Am weitaus interessantesten war der Besuch des Messestands von BD Rowa. Der Eifler Apothekenspezialist und Tochter des US-amerikanischen BD-Konzerns, ist mit 60% Markanteil weltweiter Marktführer für Kommissionierautomaten. Über 10.000 dieser Automaten wurden bereits installiert. Doch neben den Automaten überzeugt bei BD Rowa der ganzheitliche Blick auf den digitalen Customer Journey in der Apotheke. Führender Digital Experte bei BD Rowa ist Dirk Bockelmann, der vorher bereits bei NCR Digital-Erfahrung sammelte.

Mit Vmotion bietet BD Rowa Digital Signage Lösungen für Sichtwahl, Freiwahl und Schaufenster an. Über 1.000 Apotheken setzen neben dem Kommissionierautomat auch schon eine der Digital Signage Lösungen im Offizin (Verkaufsraum) ein. Display-Partner sind Iiyama (Touchscreens), NEC (Displays) und Dynascan (Schaufenster).

Premiere feierte auf der Expopharm der erste Selfservice-Kiosk, den BD Rowa zusammen mit Diebold-Nixdorf entwickelt hat. Apotheken in Großstädten werden immer mehr zu einem Gesundheits- und Beautysupermarkt sodass Self-Checkoutlösungen zukünftig eine wichtige Rolle spielen sollen.

Auch hat man bei BD Rowa erkannt, das aktueller Content eine große Rolle spielt. So digitalisiert man inhouse ein Großteil der relevanten Arzneimittel-Verpackungen und stellt den Content den Kunden für die Screens zur Verfügung. Insgesamt sind in Deutschland 120.000 Arznei-Produkt (SKU) im Verkauf, davon 70.000 OTC Produkte (die am PoS beworben werden dürfen).

Neben Sichtwahl (Touch hinter dem Counter) und Freiwahl steigt laut BD Rowa auch das Interesse spürbar für High-Brightness Displays in Schaufenstern. Am Messestand zeigte man nicht nur großformatige sonnenlichttaugliche Displays sondern gestaltete eine Visual Merchandise Expertin live ein Apothekenschaufenster in Abstimmung mit dem digitalen Content.