Alle Farben

Über die 20x11m große LED-Wand in Charlotte hatte invidis bereits im Juli berichtet. Laut Hersteller Nanolumens ist die LED-Wall die weltgrößte 4k LED-Installation. In jedem Fall ist die Wall beeindruckend, insbesondere mit dem von Second Story (Sapient Nitro Agentur) entwickelten dynamischen Content-Konzept. Basierend auf einem ausgeklügelten Algorithmus des Teams von Second Story wiederholt sich der Inhalt des Unify getaufte digitale Kunstwerk nie. Tatsächlich beeinflusst das Verhalten jedes Pixels das andere um ihn herum und bietet so endlose Möglichkeiten und eine weitere Metapherebene. Absolut sehenswert

Unternehmensfilm

Der Imagefilm von Zetadisplay ist sicherlich kein sinnenraubendes Meisterwerk wie Unify, aber ein gutes Beispiel wie sich Marketinganforderungen auch in der Digital Signage Industrie verändert haben. Ohne einen eigenen Imagefilm trauen sich viele Integratoren nicht zum Kundentermin. Wer Bewegtbildkonzepte verkauft muss sich auch selber „bewegt präsentieren“. So jedenfalls scheint es die vorherrschende Meinung zu sein. In unseren Augen wichtig ist das der Imagefilm nicht nur aus einer Aneinanderreihung von Stockfootage entsteht – eigene Projekte, Showreel und selbst produzierte Bilder sind wichtig.

Kreuzfahrt

LG Electronics zeigt in einem Video wieviel Displays in einem modernen Kreuzfahrtschiff stecken. Die chinesische World Dream – ein in Mecklenburg gebautes Kreuzfahrtschiff der neuesten Generation – fasst 3.300 Passagiere. Fast dieselbe Anzahl an Displays wurden in der World Dream verbaut: 2524 Hospitality Displays und 343 Digital Signage Displays.