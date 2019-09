Im Jahr 2018 konnte Epamedia die Ausschreibung der Stadt Villach zur Einführung eines öffentlichen Werbe- und Informationssystems für sich entscheiden. Damit ist Kärntens zweitgrößte Stadt ins Digital-out-of-Home-Zeitalter gestartet.

Nun will man noch innovativer werden und setzt auf einen weltweiten Trend, die Begrünung von Wartehäuschen. Kürzlich wurden 3 Bushaltestellen-Dächer begrünt, um ein besseres Kleinraumklima herzustellen.

Die siebtgrößte Stadt Österreichs ließ die Dächer der Wartehallen am Hans-Gasser-Platz, der Steinwenderstraße sowie an der Haltestelle Nikolaigasse mit pflegeleichten Fetthennen-Gewächsen begrünen, um das Kleinraumklima zu verbessern. Das modifizierte Mikroklima entsteht durch das Grün, das auch dafür sorgt, dass die ursprünglichen Flächen während der Sommermonate nicht mehr so stark erhitzen.

Damit setzt man in Österreich auf eine Lösung, wie sie Kommunen wie Utrecht in den Niederlanden angestoßen haben.

„Die begrünten Dächer der Bushaltestellen sorgen für ein besseres Kleinklima für die Wartenden“, so Walter Egger, Projektverantwortlicher der Stadt Villach. Bei erfolgreichem Testlauf werde eine erneute Begrünung inklusive Erweiterung um 7 weitere Standorte im nächsten Jahr anstrebt. Denn: Überwintern können die Pflanzen auf den Haltestellen nicht, da es eine maximale Traglast von zirka 200 Kilogramm gibt.

Außenwerber Epamedia ist seit Januar 2017 als erster Außenwerber Österreichs CO2-neutral.

Auch die Konkurrenz der Gewista hatte kürzlich mit der Stadt Wien ein vergleichbares Pilotprojekt gestartet.