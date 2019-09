Eine der High Brightness Pilotinstallationen ist seit 18 Monaten in Schwalbach / Taunus in Betrieb. Die direkte Nachbarschaft zur Samsung-Deutschlandzentrale die Wahl der Displays kein Zufall. Der Digital Signage Marktführer unterstützt McDonalds in einem Feldversuch für Outdoor High Brightness Displays.

invidis hat sich die Installation vor Ort angeschaut – wo (Sonnen)licht ist, ist oft auch Schatten (wenn auch nur konzeptionell). Die sonnenlichttauglichen Displays sind sowohl an den Restauranteingängen wie auch im Drive Thru installiert – teilweise ungeschützt dem direkten Sonnenlicht ausgeliefert.

Wie auch bereits auf der DSS Europe zu erleben war, sind die heute verfügbaren High Brightness Displays sehr gut im Freien (wie hier bei McDonalds) wie auch hinter Glas im Schaufenster zu nutzen. Gute Lesbarkeit und hohe Blickwinkelstabilität machen die Positionierung entlang des Customer Journey einfach.

Groß ausgefallen sind die digitalen Menüboards im Drive Thru – hier setzt McDonalds in Schwalbach auf sonnenlichttaugliche 75“ Screens sowie eine Stele mit zwei übereinander angeordneten 55“ Displays.

Leider ist das realisierte Contentkonzept in unseren Augen suboptimal. Es scheint ob bestehende Menüboard Contents für den Piloten wiederverwendet wurden. So sind auf den 75“ Displays augenscheinlich drei Landscape-Contents übereinander platziert. Der Schrifttyp ist zu klein, um für Fahrer gut lesbar zu sein. Eigentlich sollte der Content auf den Drive-Thru Displays an den Betrachtungsabstand und die Bestellsituation angepasst sein, so wie es die McDonalds Kollegen in den USA vorbildlich realisiert haben. Auch die Ausverkauft-Anzeige auf den Menüboards sollte im Regelbetrieb schöner umgesetzt werden.

Aber im Fokus des Pilotprojektes steht nicht der Content sondern die Alltagstauglichkeit und Zuverlässigkeit von High Brightness Displays. Und das scheint auch in Deutschland zu funktionieren.