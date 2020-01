Die Bahnhöfe sind die Visitenkarten der Deutschen Bahn (DB): Neben einem sauberen und sicheren Ambiente, verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten sowie Gastronomiebetrieben erwarten Fahrgäste einen umfassenden Service rund um ihre Reise – angefangen bei der genauen Information über den aktuellen Zugverkehr.

Für die Zufriedenheit der Reisenden sind aktuelle Informationen am Bahnhof essentiell. Die DB kümmert sich in einem konzernweiten IT-Projekt darum, die Information der Reisenden maßgeblich zu verbessern. Neu ist eine zentrale Plattform für Reisendeninformation (RI-Plattform), die verlässliche Auskünfte gewährleistet.

Der „Single Point of Truth“ ermöglicht die zeitgemäße Verarbeitung aller Zug- und Haltdaten für alle Informationskanäle. Ziel ist die Ausgabe widerspruchsfreier Angaben zum Zugverkehr auf allen Informationskanälen in Echtzeit. Dies bedeutet eine umfassende, schnelle und einheitliche Information auf den LED-Anzeigetafeln im Bahnhof, Digital Signage Zuganzeigern auf den Bahnsteigen, persönlich an der DB Information und online und mobil in der App

Sichtbar am Bahnhof wird die verbesserte Reisendeninformation vor allem durch eine übersichtlichere Gestaltung der Digital-Anzeigen im Empfangsgebäude, an den Bahnsteigzugängen und auf den Bahnsteigen. Beispiele sind die Darstellung der detaillierten Wagenreihung, der verstärkte Einsatz von Piktogrammen zur internationalen Verständlichkeit oder die Abfahrtsprognose bei Verspätungen, die nicht mehr mit „circa 10 Minuten später“, sondern mit der neuen Abfahrtszeit dargestellt wird. Auf Infotafeln kündigt ein „Abfahrtsalarm“ visuell die bevorstehende Zugabfahrt an, so dass Reisende sich rechtzeitig auf den Weg zum Gleis machen können. Die bestehende Digital Signage Hardware muss dafür nicht erneuert werden, ein neues CMS und zentrale Datenquelle ermöglicht den weiteren Einsatz.

Auch die Ansagen am Bahnhof werden sich ändern: Die neu genutzte Text-to-Speech-Technologie ermöglicht flüssigere Texte und eine höhere Flexibilität bei Ansagen am Bahnhof. Die Technologie bildet aus einzelnen Lauten Wörter und Sätze. Wörter müssen somit nicht mehr als Ganzes aufgezeichnet

Das ermöglicht individuelle, situations- und standortspezifische Ansagen. Auch die Stimme selbst ist neu. Die gewohnte Frauenstimme wurden durch eine tiefe Männerstimme ersetzt.

Zusätzlich zu einer besseren Datenqualität und optisch moderner dargestellten Informationen auf bestehenden LED-Anzeigern, Displays und Anzeigen-Tafeln erneuert die DB sukzessive auch das Portfolio digitalen Touchpoints der Reisendeninformation.

Die neue Digital Signage Generation ermöglicht eine flexiblere und vielfältigere Visualisierung. Erste Geräte sind seit 2018 an einzelnen Bahnhöfen zu sehen; ihre Anzahl wird weiter zunehmen. Die DB hat bis Ende 2019 schon mehr als 60 Bahnhöfe in Sachsen, Bayern und Niedersachsen auf die neuen Anzeiger umgestellt. Dem ging eine erfolgreiche technische Pilotierung im Bahnhof Plauen (Vogtl) seit August 2018 voraus. In den Folgejahren werden alle Bahnhöfe auf eine Reisendeninformation mit RI-Plattform umgestellt werden.

DB-Mitarbeiter konnten genauso wie Kundenvertreter die neue Stimme am Bahnhof mit auswählen. Im ersten Schritt galt es, aus Hörproben von zwölf professionellen Sprecherinnen und Sprechern eine Vorauswahl zu treffen. Die sechs vorausgewählten Hörproben wurden in einem nächsten Schritt in einem Akustiklabor in Frankfurt am Main mit unterschiedlichsten Störgeräuschen eines Bahnhofs hinterlegt und von einer 24-köpfigen Fachjury bewertet. Seit dieser Woche ist die neue Stimme an ersten Bahnhöfen in Deutschland zu hören sein.

An kleinen Bahnhöfen informiert der LED-Laufschrift basierte Dynamische Schriftanzeiger (DSA) mit Lautsprecher die Fahrgäste über Abweichungen wie Zugverspätungen oder Ausfälle und die Uhrzeit. Seit einigen Monaten zeigen die meisten DSA auch die planmäßigen Abfahrtszeiten von Zügen an. Fahrgäste erhalten so Informationen über ihre Verbindung auf einen Blick – so wie sie es von der App schon seit Jahren gewohnt sind.. Zurzeit sind alle DSA mit Ausnahme von Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt – hier soll zunächst die Pilotphase der oben beschriebenen neuen RI-Plattform abgeschlossen werden – mit dieser neuen Funktion ausgestattet.

Von der Auskunft bis zur Ankunft, vom Stadtbus bis zum ICE, auf der Reise von Tür zu Tür – der DB Navigator ist der persönliche Reisebegleiter für die Fahrgäste im Nah- und Fernverkehr. Dass er beliebt ist, beweisen die Nutzerzahlen: Pro Tag werden durchschnittlich 2,6 Millionen mobile Reiseauskünfte abgerufen. Pro Monat kaufen Bahnfahrer fast 4 Millionen Handy-Tickets. Funktionen wie die Reiseauskunft und das Handy-Ticket werden ergänzt um Services, die das Reisen entspannter machen: So können Kunden beispielsweise Echtzeitinformationen abrufen, sich die aktuelle Wagenreihung eines Zuges anzeigen lassen oder die BahnCard als Handy-Ticket laden. Fahrgäste, die gerne ungestört reisen, können sich mit dem neuen digitalen Service Komfort Check-in selbst im ICE einchecken. Dadurch entfällt die Ticketkontrolle. Gleichzeitig entwickelt sich die App immer mehr zum Generalschlüssel für den Öffentlichen Nahverkehr: Mittlerweile sind bereits 32 Verbünde integriert. Dadurch können bereits 90 Prozent der Einwohner in Verbundgebieten erreicht werden und ihre Verbundtickets in einer App kaufen.